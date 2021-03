Diamo troppo spesso la colpa dell’herpes allo stress. Vero, perché nella maggior parte dei casi è la causa scatenante. Ma non sottovalutiamo assolutamente questa causa stagionale che porta alla nascita dell’herpes: troppo sole. Eh sì, perché, secondo gli ultimi studi scientifici, i raggi Uva possono causare la nascita dell’herpes. Vediamo come e perché assieme ai nostri Esperti, basandoci sui consulti specialistici.

Le difese immunitarie alla base dell’herpes

Che siano lo stress, il troppo sole, o un’alimentazione sbagliata, sta di fatto che l’abbassamento delle difese immunitarie è l’habitat naturale per l’herpes. E, non sottovalutiamo assolutamente questa causa stagionale che porta alla nascita dell’herpes, approfittando della nostra debolezza. È scientificamente provato, infatti, che più siamo deboli e maggiormente ci esponiamo alla sua formazione.

Perché il sole eccessivo può causare l’herpes

Ma, torniamo al principio dal quale eravamo partiti, analizzando il perché della formazione dell’herpes e il suo legame col sole. È in dubbio che con la bella stagione passiamo qualche ora al sole. Soprattutto in questo periodo che ci dedichiamo al giardino e siamo costretti all’isolamento casalingo. Purtroppo, siamo abituati, proprio in queste circostanze, a non proteggere il nostro viso con la crema solare. Ecco, allora che i raggi ultravioletti possono disidratare le nostre labbra, seccarle e screpolarle. Questo significa esporle all’attacco dei virus e dei batteri che favoriscono la nascita dell’herpes. Perciò, se passiamo diverse ore al sole, cerchiamo sempre di proteggere le labbra con degli stick o delle creme.

Come intervenire immediatamente

Non appena ci rendiamo conto della sua presenza sulle nostre labbra, rechiamoci almeno in farmacia per acquistare dei prodotti che possano contrastarlo. Ma, se dovesse spuntare, senza avere la possibilità di spostarci da casa, il primo intervento utile è quello di applicare del ghiaccio sulle labbra. Non quello sintetico, ma quello naturale. Andremo, perlomeno, a ridurre la sensazione di dolore e fastidio. In seguito, potremo andare a comprare dei cerottini, o delle creme gel che contengano cloruro di alluminio. Solitamente la sostanza consigliata dai medici per favorire la cicatrizzazione e la sanificazione della ferita.

