Netflix continua la sua corsa verso le grandi produzioni. Se da una parte l’abbonamento si è alzato, dall’altra però stanno arrivando grandi film e soprattutto grandi attori. Attori che siamo soliti vedere al cinema. Ora Netflix sembra essere il nuovo cinema e porta a casa, comodamente sul divano, i grandi attori di Hollywood. E infatti esce oggi l’attesissimo film Netflix che ci terrà incollati allo schermo con Leonardo DiCaprio e Meryl Streep, e anche Jennifer Lawrence.

La nuova strategia di Netflix

La piattaforma di streaming americana sembra che stia mettendo in atto una nuova strategia. Infatti dopo circa due settimane alcuni film, che sono al cinema, li troviamo già su Netflix. “È stata la mano di Dio” di Sorrentino è uscito al cinema il 24 novembre e su Netflix il 15 dicembre. Stessa cosa vale per il film “Don’t look up”, uscito nelle sale l’8 dicembre, disponibile su Netflix da oggi, 24 dicembre.

Esce oggi l’attesissimo film Netflix che ci terrà incollati allo schermo con Leonardo DiCaprio e Meryl Streep

Il film in questione è dunque “Don’t look up”, pellicola di Adam Mckay con Leonardo DiCaprio, Meryl Streep e Jennifer Lawrence. Tre grandissimi attori del cinema di Hollywood, attori che abbiamo avuto modo di vedere in tantissimi ruoli e che hanno dato prova più volte del loro talento. Partendo dalla grande Meryl Streep passando per il fanciullo del Titanic fino ad arrivare alla giovane Jennifer Lawrence. Cast, quindi, che sicuramente promette bene, anzi benissimo. Molto bella è anche la colonna sonora di Ariana Grande & Kid Cudi.

La trama del film

Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e il docente Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) scoprono una gigantesca cometa, che colpirà la Terra provocando l’estinzione dell’essere umano. Preoccupati, vanno dalla Presidente degli Stati Uniti, Janie Orlean, che però li snobba. Così i due decidono di rivolgersi ai media americani per diffondere la notizia. Inizia, dunque, un circo mediatico che si scontrerà con il potere e con chi non crede a questa storia. Un’ironia pungente che mette in luce quelle che sono le problematiche di oggi. E che ci mostra come spesso la verità sia nascosta per l’interesse di pochi, e come il Mondo in realtà sia diviso in mille frammenti di pensieri, anche quando la fine del Mondo sta arrivando. Un film, questo di Adam McKay, che non si basa su fatti inventati, ma si basa su una storia vera e da oggi è disponibile su Netflix.

Approfondimento

Basta alla puzza di cacca nel WC, ecco come eliminare il cattivo odore dal bagno