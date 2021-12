Ogni regione italiana ha le sue tradizioni in ambito culinario quando si parla dei piatti da cucinare durante le feste, che si tratti di primi, secondi piatti o dolci.

Per il pranzo di Natale, abbiamo proposto un primo piatto bergamasco. Stavolta ne proporremo la ricetta della calamarata, un piatto partenopeo che ha tra i suoi ingredienti aglio, prezzemolo, pomodoro e calamari.

Questo primo piatto della tradizione napoletana piacerà a tutti gli invitati al cenone di Capodanno.

Si prepara con un particolare tipo di pasta detto per l’appunto calamarata, il cui aspetto e colore ricorda degli anelli di calamaro. Vediamo il procedimento da seguire passo per passo.

Ingredienti per 4 persone

– 350 g di pasta calamarata;

– 550 g di calamari freschi;

– 20 g di concentrato di pomodoro;

– 2 spicchi di aglio;

– 250 g di pomodorini;

– 1 peperoncino fresco;

– 1/2 bicchiere di vino bianco;

– q.b. sale, pepe, olio extravergine di oliva;

– 1 cucchiaio di trito di prezzemolo;

Lavare e pulire i calamari, per poi tagliarli a forma di anello. Prendere una padella e versare dell’olio al suo interno. Quindi, far soffriggere l’aglio, il peperoncino i calamari. Cuocere a fuoco medio per circa cinque minuti.

Al termine di questo lasso di tempo, sfumare col vino bianco e aggiungere sia i pomodorini che il concentrato di pomodoro. Far cuocere per altri dieci minuti, per poi insaporire con sale e pepe.

Prendere una pentola in cui mettere a cuocere la pasta in acqua salata. Togliere dal fuoco quando sarà al dente. In seguito, scolarla, metterla nel sugo e saltarla per un paio di minuti. Toglierla dal fuoco e spolverarci sopra il trito di prezzemolo.

Infine, irrorare la calamarata con un filo olio extravergine di oliva a crudo. Chi vuole, può aggiungere anche delle foglie intere di prezzemolo per migliorare la presentazione del piatto.