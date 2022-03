Preparare da sé l’impasto di un primo piatto dal condimento cremoso e goloso oggi rappresenta ancora di più una necessità. Il periodo sociale che ci troviamo a vivere e i continui aumenti sul prezzo delle materie prime potrebbero rendere sempre più conveniente preparare la pasta fatta in casa.

Esistono ingredienti che possiamo aggiungere all’impasto per dare più brio alla pasta fatta in casa e altri che, semplicemente, risolvono un piccolo intoppo. Ebbene, l’aceto apparterrebbe proprio a questa seconda categoria. Pare che solo qualche sua goccia possa risolvere un problema che si presenta a molte persone che decidono di fare la pasta in casa.

Scopriamo perché usarne qualche goccio nell’impasto

Farina, uova, acqua, sale sono ingredienti che tutti utilizzano nella preparazione della pasta fresca. Ma vediamo perché aggiungere qualche goccia di aceto alla pasta fresca e come far diventare questo ingrediente un grande alleato in cucina. Proprio con l’aceto, infatti, possiamo arricchire il gusto della pasta fatta in casa in modo furbissimo.

A molti sarà capitato di vedere annerire la pasta fresca dopo averla preparata. Scongiurando le ipotesi in cui ciò sia dovuto all’utilizzo di una particolare farina, magari più grezza, la pasta potrebbe diventare scura, quasi nera. Pare che aggiungere un goccio di aceto nell’impasto risolva questo problema.

Aggiungerlo nell’acqua di cottura della pasta, invece, aiuterebbe le proteine a isolarsi dall’amido e la pasta a restare ben compatta e collosa.

Perché aggiungere qualche goccia di aceto alla pasta fresca fatta in casa risolverebbe questo problema comune e non solo

Oltre a non far diventare la pasta nera o collosa, l’aceto è ottimo anche come ingrediente per la pasta. In questa ricetta serviranno:

un etto di farina 0;

un etto di farina 00;

2 uova medie;

2 o 3 cucchiaini di aceto balsamico;

100 millilitri di panna fresca;

succo e buccia di limone;

4 noci;

prezzemolo q.b.;

sale e pepe nero a piacere.

Per preparare le tagliatelle all’aceto balsamico con salsa al limone e noci, mescolare farina, uova, sale e l’aceto balsamico. Lasciare riposare l’impasto coperto e, poi, dare la forma delle tagliatelle. Mescolare in padella parte della panna, scorza di limone e qualche goccia di succo.

A parte, mescolare la restante panna e un cucchiaino di aceto balsamico. Unire la pasta cotta nel primo condimento e aggiungere le noci tostate, prezzemolo e pepe nero. Far colare qualche goccia di panna e aceto sopra la pasta per completare.

Lettura consigliata

Bastano 12 minuti di cottura al forno per queste polpette morbide e speziate non al sugo o con patate