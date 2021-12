Non solo vongole e cozze, facciamo scorta di omega 3 con questo pregiato mollusco che proteggerebbe anche cuore e arterie

Come spesso ci sentiamo ripetere, l’alimentazione sana ed equilibrata è fondamentale per mantenere il più possibile un buono stato di salute.

Inoltre, è importante fare dei controlli periodici per verificare che tutti i nostri valori siano corretti e porre rimedio se necessario.

Per esempio, il colesterolo alto è una condizione che non bisogna sottovalutare, perché potrebbe essere anche pericolosa per la nostra salute.

Per chi ama il pesce, potrebbe essere utile sapere che potremmo alternare il merluzzo con l’insospettabile pesce che costa pochissimo ed è perfetto per il colesterolo alto.

Anche gli omega 3 sono importantissimi per la nostra salute e bisogna assumerli proprio attraverso l’alimentazione.

Quando si parla di molluschi, molti di noi tendono a pensare subito a vongole e cozze, apprezzatissime per il loro gusto straordinario.

Le capesante, invece, vengono consumate generalmente solo nel periodo natalizio, ma potremmo consumarle anche nel resto dell’anno.

Se siamo in preparazione per la vigilia di Natale, ad ogni modo, oltre alle capesante potrebbe essere utile conoscere il segreto per cucinare il baccalà fritto croccante e gustosissimo.

Tornando alle capesante, quando consumiamo questo alimento è importante sapere che circa 100 g di capesante crude contengono 69 calorie.

Questo delizioso alimento contiene inoltre anche 215 mg di omega 3 per 100 grammi, che sono acidi grassi preziosi per la nostra salute cardiovascolare.

Non dimentichiamo che le capesante contengono anche il potassio (205 mg per 100 grammi), fondamentale per proteggere il nostro cuore e le arterie.

Tra le proprietà che ha questo mollusco, è bene sapere che contiene anche proteine di qualità elevata, vitamine del gruppo B e sali minerali.

Questo alimento però è anche ricco di colesterolo e sodio, quindi bisogna sempre limitare il suo consumo non eccedendo con le quantità.

Se intendiamo acquistare questo mollusco, valutiamo che la sua carne abbia una buona consistenza e sia di colore bianco.

Altrimenti potrebbe significare che le capesante in questione non siano in buone condizioni.

Oltre ad essere consumata cruda, spesso viene anche cotta e cucinata direttamente alla griglia o al vapore.

Generalmente questo alimento ha un prezzo elevato ma, per chi è amante delle capesante, è una vera delizia per il palato ed è difficile rinunciarci.

