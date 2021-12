Gettare le bucce degli agrumi nel cestino è sbagliato. Quasi tutti infatti sanno che si possono sfruttare per preparare la frutta candita. Il problema è che, alla lunga, questa soluzione annoia.

Per fortuna esistono altri trucchetti: mai buttare le scorze di arance e pompelmi, trasformiamole in un ingrediente utilissimo in 5 minuti e diciamo basta ai soliti canditi.

Le bucce degli agrumi sono una preziosa risorsa

In inverno si mangiano chili e chili di agrumi, da quelli più misteriosi che aiuterebbero ad abbassare il colesterolo, fino alle classiche arance (qui i 6 consigli per scegliere le più dolci, succose e ricche di vitamina C).

D’altronde si tratta di un acquisto conveniente: questi frutti sono ricchi di vitamine e sostanze antiossidanti, e per di più non si butta via niente. Addirittura le retine usate per confezionare gli agrumi possono essere riciclate per risparmiare!

Le scorze, ovviamente, possono trasformarsi in gustosi canditi. Ma esiste un trucchetto molto più versatile e quasi a costo zero, che permette di risparmiare su altri ingredienti in cucina.

La ricetta viene dall’Asia, e solitamente si prepara con lo yuzu, un agrume giapponese.

Per adattare la preparazione ai frutti nostrani, andranno benissimo le scorze di pompelmo, d’arancio e di pomelo. Ma si può provare anche con limoni o mandarini.

Ecco di cosa si tratta e come procedere.

Il trucchetto per riciclare le scorze degli agrumi prende ispirazione dalla ricetta del tipico sale giapponese allo yuzu.

Questo condimento si prepara quasi a costo zero: servono solamente il sale, che è molto economico, e le bucce degli agrumi, altrimenti destinate alla spazzatura.

Quando si ha in casa il sale aromatizzato, si può evitare di comprare ulteriori spezie. Infatti questo condimento è estremamente versatile, e si presta per dare sapore a tantissimi piatti.

Lo si può provare nella marinatura di carne e pesce, nelle insalate, nei panini, nelle zuppe, nel ramen e perfino nella pastella per friggere.

Ma come si prepara la variante nostrana del sale allo yuzu?

La ricetta del sale aromatizzato al pompelmo o all’arancia

Il procedimento è rapido e semplicissimo:

con un pelapatate ricavare delle striscioline dallo scorza degli agrumi; distribuire le bucce su un piatto; cuocere in microonde per circa 4 minuti alla massima potenza, finché le striscioline di scorza non sono asciutte e croccanti; con l’aiuto di un mixer, trasformare le scorzette in una polvere sottile; mescolare la polvere ottenuta con il sale fino mantenendo una proporzione di 1:10 (ovvero 10 parti di sale per ogni parte di polvere di agrumi).

Non resta che versare la polvere in un contenitore a chiusura ermetica e usarla per condire. E per chi non amasse il sapore degli agrumi, ecco la ricetta di un altro sale aromatizzato che sfrutta un ingrediente tipicamente italiano.