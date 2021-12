Dicono che il metodo è dettato dall’oggetto e che per ogni fatto c’è un risvolto da conoscere. Ma certo è che i segni di Fuoco sono tra i più complessi da gestire. Tanto più nel periodo invernale, quando la loro fiamma sembra essere spenta. Né Sagittario, né Ariete e neppure il Leone sembrerebbero segni adatti al freddo. Tuttalpiù, potremmo pensare, ci riservano dei lati decadenti insospettabili. Proprio come il fogliame autunnale che colora il mese dei nati sotto il segno del Sagittario. Nulla però impedisce loro di covare energia in profondo.

Proprio come la cenere di un camino, che è pronta a brillare audacemente non appena l’aria è buona. E, se la volontà è quella di conquistare un segno di Fuoco, forse potremmo adottare qualche precauzione molto utile. Infatti non è per nulla facile conquistare questi segni zodiacali dal carattere peperino e talvolta intransigente ma non dovremmo arrenderci ed ecco come.

Caparbi e talvolta arcigni

Pensiamo ai nati nel segno dell’Ariete. Gli uomini sanno avere un caratterino testardo. Accettarli per queste fiammate di egoismo può essere un punto di partenza apprezzato, purché non eccedano. Ma certo è meglio prendere la palla al balzo e tenerlo un pochino sulle spine. In fase di conoscenza, rivelarsi poco alla volta e mostrare un temperamento autonomo è sempre una buona idea. Tenere testa può diventare un metodo molto affascinante di flirtare. Per corteggiare una donna Ariete, invece, manteniamo alto il suo lato intraprendente. Si sentirà, bonariamente, sfidata. Ed è in questi momenti che emergerà l’energia.

Dell’uomo Leone potremmo sfruttare la sua capacità di essere un attento osservatore. Qualcuno lo definirebbe guardingo, ma questo forse non rispecchia la complessità del suo passato. Mostrare interesse per la sua vita privata riesce ad essere un ottimo metodo per stuzzicare il suo interesse. In fondo apprezza sapere che tu sia curiosa. E poi, questo metodo ti permetterà di girovagare per i suoi interessi mantenendoti in una posizione di spettatrice attiva e, in un certo senso, superiore. Per incuriosire una donna Leone bisogna essere coerente. Non bugie, non scuse ma andare dritti per la propria strada. Cambiare in maniera irragionevole può essere visto come un punto debole. Occhio dunque a non farlo.

Sul Sagittario ci sarebbero libri interi da scrivere senza peraltro riuscire a decifrarli per intero. Eppure qualche dritta la possiamo tenere in conto. Spesso misteriosi, forse hanno solo bisogno di qualcuno che li accetti in (quasi) tutto e per tutto. Si sentiranno incoraggiati, e forse potrà essere la volta buona che si aprono per davvero. O per lo meno che accettano di buon grado il tentativo.

Per conquistare una lei del Sagittario possiamo usare l’ironia, visto che spesso e volentieri la utilizza per sé stessa. Ma massima attenzione, potrebbe trattarsi di uno scudo. Sotto c’è un fulcro duro di personalità che è bene non deridere, perché sanno essere molto permalose. Dunque è consigliato un estro rispettoso dei chiaroscuri più importanti della sua personalità. Per passare dal sorriso al muso lungo ci vuole molto poco.

Ecco dunque alcuni metodi per corteggiare i segni di Fuoco. Certo è che con l’inizio del 2022 le prospettive per questi segni possono decisamente migliorare. Forse siamo noi che potremmo riuscirci.