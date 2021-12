Capodanno si sta avvicinando e alcuni di noi non sanno ancora che cosa fare. Queste settimane possono essere davvero difficili, perché per quanto cerchiamo non riusciamo a trovare alcun posto libero a prezzi decenti per passare questa serata.

Oggi cerchiamo di dare una mano, consigliando due mete che possono essere davvero perfette. Esse ci garantiranno di passare un ottimo Capodanno, tra divertimento e spensieratezza. Scopriamo, dunque, le 2 località italiane imperdibili per un Capodanno last minute da sogno.

I luoghi fantastici

Una delle maniere più classiche per passare il Capodanno è farlo sulla neve. Uno dei luoghi migliori per un Capodanno bianco è il Trentino Alto Adige, nella caratteristica cornice delle Dolomiti.

Questo luogo è uno dei paradisi per gli appassionati di sport invernali. Sci, snowboard, pattinaggio e tanto altro ci aspetta nelle località sciistiche trentine. Tra i tanti luoghi favolosi che questa regione ha da offrire, potremmo scegliere la Val di Fiemme.

Questa valle, una delle più belle delle Dolomiti, possiede oltre 100 chilometri di piste e tanti rifugi, per una cena di Capodanno davvero unica.

Se vogliamo passare anche una serata in una meta molto “in”, possiamo dirigerci a Cortina d’Ampezzo, in Veneto, che è molto vicina al Trentino, circa un’ora e mezza di macchina.

Le 2 località italiane imperdibili per un Capodanno last minute da sogno

E se non siamo amanti della neve? Oppure se, più semplicemente, non troviamo più posto in Trentino? Allora possiamo andare in un luogo che offre tante possibilità diverse. Stiamo parlando di Milano, una città dove il divertimento è sempre di casa. Qui sono tantissimi i locali che organizzano dei fantastici eventi, anche se a volte sono un po’ costosi.

Potremmo scegliere di andare ai Navigli, una delle zone più caratteristiche ed animate della città meneghina. Anche la zona di Piazza Duomo, però, è spesso ricca di spettacoli e musica dal vivo. In ogni caso, ce n’è per tutti i gusti, dai concerti rock alle discoteche underground, passando per locali eleganti e con cibo di alto livello.

A Milano l’unico vincolo potrebbero essere i prezzi, che tendono ad essere piuttosto elevati. Per cui, se vogliamo fare Capodanno in questa città attiviamoci subito, cercando di capire dove c’è ancora posto e quanto costa ciascuna opzione. Poi scegliamo la migliore e godiamoci il nostro ricco Capodanno milanese.

