Manca una settimana precisa a Natale e alcuni di noi stanno ancora pensando a come abbellire casa per l’occasione. In realtà, sono molte le cose da fare e a cui pensare per il gran giorno. Il menù per il pranzo, l’allestimento di albero e presepe e i regali vari sono pensieri che possono toglierci un sacco di tempo.

Ma per rendere il nostro Natale più colorato e impreziosire ulteriormente casa, non c’è niente di meglio che un fantastico centrotavola festivo. Questo piccolo ma bellissimo oggetto rappresenta alla perfezione lo spirito del Natale e abbellisce splendidamente non solo la tavola ma tutta la stanza.

Navigando per il Web si trovano tantissime idee per realizzarne uno, ma non tutte sono allo stesso modo allettanti. Oggi, però, presenteremo un modello di centrotavola facilissimo da realizzare, alternativo a quelli comuni già visti più volte. Il protagonista sarà un oggetto di riciclo a cui difficilmente avremmo pensato e che spesso gettiamo via.

Altro che pigne e candele, ecco l’insospettabile idea per realizzare un centrotavola natalizio elegantissimo in poche mosse

Per non tenere troppo sulle spine chi legge, sveliamo immediatamente che l’oggetto indispensabile per il nostro centrotavola saranno le bottiglie di vino. Molti di noi le acquisteranno regolarmente al supermercato per stapparle a pranzo o nel tempo libero.

Una volta svuotate, però, aspettiamo a gettarle, perché possiamo riutilizzarle per un’idea fantastica che impreziosirà la nostra tavola. Ecco, dunque, come dare vita al nostro splendido centrotavola natalizio.

Un grazioso alberello variopinto

Tutto quello di cui avremo bisogno saranno 2-3 bottiglie di vino, un nastro colorato, qualche ramo secco e delle palline natalizie.

Per prima cosa dovremo fissare con della colla a caldo le bottiglie una accanto all’altra.

Fatto questo, prendiamo il nostro nastro colorato e lo avvolgiamo attorno ai contenitori di vetro. Per finire ci basterà riempire l’interno delle bottiglie con i ramoscelli secchi, a cui legheremo sopra le palline colorate. Per un’alternativa ancora più vivace, potremmo utilizzare anche dei festoni.

Dunque, altro che pigne e candele, ecco l’insospettabile idea per realizzare un centrotavola natalizio elegantissimo in poche mosse.

Una alternativa altrettanto originale

Se non ci piace brindare con il vino e non abbiamo bottiglie di vetro in casa, possiamo utilizzare in alternativa dei barattoli. Basterà decorarli con un nastro come visto sopra e riempirli di frutta secca, bastoncini di cannella e rametti di pino. Avremo dato vita a un fantastico centrotavola natalizio da sfoggiare con orgoglio durante le feste.

Approfondimento

Basta con la solita ghirlanda monotona, ecco 3 idee natalizie fai da te per decorare splendidamente la porta di casa.