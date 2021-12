Le mele sono un frutto estremamente versatile da utilizzare in cucina grazie al loro gusto e semplicità di preparazione. Spesso però tendiamo a considerare le mele solo per preparazioni dolci non sapendo che potremmo perderci delle vere leccornie. Oggi, infatti, vedremo come realizzare dei piatti originali e sfiziosi utilizzando questo splendido frutto per ricette di mare e di terra. Dunque non solo torte, ecco 3 deliziosi antipasti e aperitivi con le mele pronti in poco tempo.

In abbinamento al pesce spada

Questa ricetta è pronta in pochissimi minuti e ne serviranno ancora meno per spazzolarla dal piatto. La preparazione prevede l’abbinamento delle mele, meglio se di quelle verdi, con del pesce spada affumicato e una salsa allo yogurt. Sbucciamo le mele e rimuoviamo il torsolo e, dopo averle fatte a spicchi, mettiamo a bagno in acqua e limone per non farle annerire.

Successivamente prenderemo lo yogurt greco che insaporiremo con poco olio, sale e dell’erba cipollina tritata. Disponiamo le mele su un letto di rucola insieme al carpaccio di pesce spada per poi condire con degli schizzi di salsa allo yogurt. Un piatto semplice ma veramente sorprendente per gusto ed eleganza.

Involtini salati

Possiamo ottenere dei golosi involtini salati utilizzando le mele ed un rotolo di pasta sfoglia.

Stendiamo la sfoglia e ricaviamone dei rettangoli che farciremo con delle mele, del prosciutto cotto e del formaggio. Arrotoliamo gli involtini e spennelliamoli con dell’uovo e aggiungiamo dei semi di sesamo. Mettiamo in forno a 200° gradi e attendiamo 10 minuti fin quando gli involtini non saranno croccanti e dorati. Questa si rivela un’ottima soluzione per molte persone da lasciare in tavola per cene in piedi.

Per dare un tocco di classe alle nostre cene possiamo utilizzare le mele e giocare con le forme.

Utilizzeremo dei gamberi crudi e delle mele verdi per comporre una tartare indimenticabile. Cominciamo pulendo i gamberi eliminando il carapace per poi tagliarli a cubetti non troppo fini che condiremo con dell’olio e del sale.

Successivamente taglieremo a cubetti anche le mele dopo averle sbucciate e private del torsolo interno. Non resta altro che comporre la nostra tartare disponendo le mele a cubetti alla base, sopra le quali, metteremo il nostro crudo di gamberi.

Per dare un tocco originale possiamo usare dei semi di sesamo o di chia o, in alternativa, conferire ulteriore croccantezza al piatto utilizzando dei pistacchi.

