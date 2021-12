Cene, cenoni, pranzi, feste, ritrovi tra amici: è ufficialmente cominciato il periodo degli incontri Natalizi. Se siamo di quelli che più che partecipare hanno il piacere di organizzare incontri di questo tipo potremmo aver bisogno di idee nuove. Spesso infatti ricorriamo alle classiche tartine o ai voulevant farciti che, sono sì una sicurezza, ma sono visti e rivisti.

Ecco perché meglio delle noiose tartine e voulevant ecco 3 sbalorditivi aperitivi e antipasti ottimi per le feste.

Un tocco di verde

Per preparare uno sfiziosissimo antipasto o portata da lasciare in tavola per gli ospiti arriva in nostro aiuto l’avocado. Questo può essere agevolmente accompagnato con dei gamberi ad esempio. Eliminiamo il nocciolo interno dell’avocado e rimuoviamo la polpa interna con un cucchiaio. Schiacciamo la polpa con una forchetta aggiungendo del sale, del limone, olio e, per creare un perfetto guacamole, aggiungiamo dei pomodori e cipolla rossa.

Disponiamo del guacamole su delle chips di farina di mais insieme a qualche cubetto di gambero crudo. Un antipasto eccezionale che lascerà di stucco gli invitati.

Involtini veloci

Se vogliamo dare un tocco di freschezza al nostro antipasto potremmo orientarci verso degli involtini di verdure. Sono ottimi quelli realizzati con le zucchine o le melanzane ad esempio. Tagliamo a strisce sottili le verdure e grigliamole velocemente. Distendiamo le fette di zucchina e melanzana e su entrambe disponiamo del formaggio spalmabile.

Infine, sulle zucchine disponiamo delle fette di salmone affumicato mentre sulle melanzane del carpaccio di pesce spada. Arrotoliamo le verdure e disponiamo su un vassoio per un aperitivo sfizioso, veloce e sano.

Altra soluzione fenomenale per soddisfare molte persone in poco tempo ma in modo originale sono i crostini. Questi possono essere arricchiti con paté di fegato, di olive o con la salsa che preferiamo. Se però vogliamo distinguerci possiamo mettere in forno delle fette di pane che arricchiremo con del gorgonzola. Sopra a questo metteremo delle cipolle rosse caramellate per un antipasto da mille e una notte. Per caramellare le cipolle, tagliamole a fette sottili e mettiamole in padella con dello zucchero. Una volta preso calore, sfumiamo con del vino bianco e lasciamo cuocere fin quando le cipolle non saranno caramellate. Disponiamo sui crostini et voilà, ecco dei crostini veloci, sfiziosi ed originali.

