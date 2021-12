Storia, cultura, divertimento e buon cibo. Basta poco per descrivere l’Italia e tutte le bellezze che la nostra terra ha da offrire. Ci sarà pure un motivo se ogni anno accogliamo migliaia di turisti, sia durante i mesi freddi che durante quelli più caldi. Certo, l’estate è il periodo prediletto, ma neppure l’inverno ha a nulla da invidiare allo spumeggiante mese di agosto. Pensiamo alle montagne innevate del Nord, che ogni anno si riempiono di sciatori e amanti degli chalet provenienti da tutta Europa. O alle città d’arte, come Roma, Milano e Firenze, che molti stranieri preferiscono visitare nel periodo tra novembre e marzo. Il nostro clima mite e le bellezze di luoghi e paesaggi permettono di visitare lo stivale da Nord a Sud in ogni mese dell’anno. A proposito di viaggi e turismo, oggi vogliamo svelare ai nostri Lettori una simpatica curiosità relativa a un borgo, scopriamola subito.

Molti non sanno che questo gioiellino è il borgo più ricco di tutta l’Italia

Si tratta del borgo più ricco d’Italia, Lajatico, in provincia di Pisa, di cui si era già parlato in un precedente articolo. In quell’occasione avevamo elencato alcune delle sue attrazioni principali, tra cui il Teatro del Silenzio ed il castello longobardo. Stavolta, però, vogliamo soffermarci su un altro dettaglio molto importante e di cui solo in pochi si interessano normalmente: il reddito pro capite.

La società Intwig ha analizzato i dati forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze relativi alla ricchezza dei comuni italiani nel 2019. Dall’analisi risulta che Lajatico ha un reddito pro capite di ben euro 42.216, al di sopra di ogni altro Comune dello stivale.

A seguire, troviamo due borghi in provincia di Milano, rispettivamente Basiglio e Cusago, anch’essi molto piccoli e poco popolosi. Difatti, il nostro borgo numero 1 ha circa 1.270 abitanti, un numero di gran lunga inferiore rispetto a tantissime altre località italiane.

Dai primi agli ultimi

Molti non sanno che questo gioiellino è il borgo più ricco di tutta l’Italia, ma forse ignorano anche chi si trova all’estremo opposto. Occupano le ultime posizioni Val Rezzo, in provincia di Como, e Valle Cannobina nella provincia del cosiddetto VCO, Verbano-Cusio-Ossola. Qui il reddito pro capite non supera i 6.000 euro ed ecco perché non li si può certamente annoverare tra i più agiati.

Ciò non toglie che meritano di essere visitati, perché oltre alla ricchezza c’è ben altro.

