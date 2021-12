Per gli amanti delle ricette salate con le mele, queste tartine sono proprio quelle che fanno al caso nostro. Non si tratta delle solite e scontate tartine, queste sono belle da presentare e salutari grazie alla presenza della mela. Sono adatte in qualsiasi occasione, come antipasto oppure come finger food per l’aperitivo.

Se vogliamo fare una bella figura con amici e parenti questa ricetta è l’ideale. Serviremo delle tartine calde e filanti appena sfornate e con un meraviglioso profumo di mela.

Altro che il solito antipasto, basta una sola mela per preparare delle gustose tartine salate e stupire amici e parenti

Questi sono gli ingredienti per otto tartine alle mele. La loro esecuzione è molto semplice e gli ingredienti costano poco.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ingredienti

a) 1 mela rossa;

b) 120 grammi di besciamella;

c) 4 fette di pancarré;

d) 100 grammi di fontina.

Preparazione

Lavare bene la mela sbucciarla e tagliarla a fettine sottili eliminando il torsolo.

Prendere la teglia da forno ungerla e poggiare all’interno quattro fette di pancarré. Sistemarle una accanto all’altra, in modo che non restino spazi vuoti. Versare sulle fette di pancarrè la besciamella precedentemente preparata. Prendere le fettine di mela e sistemarle su ogni fetta.

Coprire con lo speck e le fettine sottili di fontina.

Inserire la teglia con le tartine in forno preriscaldato a 200 gradi per 10 minuti.

Una volta cotte, togliere la teglia dal forno sistemare le quattro fette di pancarrè su un tagliere e con l’aiuto di un buon coltello tagliarle ognuna in quattro parti.

Le tartine vanno servite calde e filanti.

Buon appetito!

Altro che il solito antipasto, basta una sola mela per preparare delle gustose tartine salate e stupire amici e parenti ma ecco ulteriori consigli. Si preparano anche senza togliere la buccia alle mele, purché siano biologiche o acquistate da un rivenditore di fiducia. Inoltre, si potrebbe sostituire lo speck col prosciutto cotto e usare la provola affumicata al posto della fontina.