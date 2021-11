Avere gambe slanciate e magre è uno dei desideri più comuni tra tutte le donne. Sarebbe bello poter indossare qualsiasi abito o capo e sentirsi subito stupende come le top model più famose. Soprattutto senza stare lì a controllare che un pantalone non ci abbassi troppo o una maglia non vada troppo stretta.

Ogni donna è perfetta com’è, dobbiamo ricordarcelo sempre. Non bisogna sentirsi meno belle perché si ha qualche centimetro in meno o qualche chiletto di troppo che vorremmo scomparisse. Però se vogliamo ingannare l’occhio e apparire più slanciate e più sicure di noi, ecco qualche trucchetto.

Non solo tacchi, per sembrare più alte e magre ecco alcuni preziosissimi consigli per slanciare la figura

Ovviamente per guadagnare qualche centimetro il primo pensiero è quello di indossare scarpe con il tacco. Magari uno stretto o a spillo perché pensiamo slanci maggiormente la gamba rispetto ad uno più largo. In realtà non è il tacco a fare la differenza, ma la punta della scarpa.

Esatto, se la punta è tonda o quadrata ma mozzata, la gamba risulterà più tozza e corta. Se invece scegliamo anche scarpe basse ma con una punta bella stretta e allungata l’effetto sarà opposto. In un attimo la gamba sembrerà molto più sfinata e lunga. Abbiniamoci poi questi formidabili pantaloni eleganti e di tendenza, quelli con gli spacchetti frontali. Il risultato è garantito, sembreremo molto più alte e magre.

Se invece vogliamo risultare più alte ma senza portare i tacchi allora puntiamo sulle platform. Che si tratti di sneakers o anfibi poco importa, in genere queste scarpe hanno una zeppa di 5 centimetri. Se preferiamo le sneakers possiamo scegliere anche quelle alla caviglia, magari con un bel calzino. Se invece puntiamo agli anfibi meglio se con la punta meno tonda e altezza quasi metà stinco.

Ultimi tocchi

Finiamo pensando al capospalla per completare il look. Cerchiamo di non mescolare troppo le lunghezze altrimenti andremo a troncare la figura. O optiamo per un cappottino o un bomber corto con maglioncino corto sotto per un outifit più sbarazzino. Oppure un bel cappotto dal taglio dritto a rettangolo a tre quarti che slancia la figura. I cappotti troppo lunghi, come i cardigan abbassano chiunque, anche chi è molto alto di natura. Perché non abbinarci anche degli skort, un incrocio tra pantalone e gonna con delle calze ricamate? Li abbiamo sempre amati perché pratici ed eleganti ed ecco che finalmente tornano di moda e stanno bene a tutte.

Insomma, non solo tacchi, per sembrare più alte e magre ecco alcuni preziosissimi consigli per slanciare la figura. Con questi piccoli suggerimenti guadagneremo centimetri in poche mosse e senza troppi sforzi. Un particolare non indifferente soprattutto se dobbiamo passare un’intera giornata fuori casa.

