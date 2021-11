Trovare il capo giusto che vada ad esaltare le nostre forme non è cosa da poco. Spesso seguiamo la moda senza considerare che non tutti gli abiti o i trend ci valorizzano. Non c’è assolutamente nulla di male o di sbagliato, anzi, l’importante è sentirsi a nostro agio. Però se vogliamo davvero elevare il nostro look dovremmo sempre scegliere con cura l’abbigliamento che ci dona di più.

Abbiamo già visto come camuffare le spalle larghe e creare un effetto ottico che affina la figura. Oppure come slanciare la figura è semplicissimo con questi formidabili pantaloni eleganti e di tendenza. Però quale tailleur scegliere che con un solo acquisto ci valorizzi al meglio?

Gambe chilometriche e figura più slanciata con questi bellissimi tailleur chic e alla moda

Per fortuna questa volta la moda ci viene incontro con uno stile che sta bene proprio a tutte. Non serve fare troppa attenzione al taglio del blazer o alla lunghezza dei pantaloni. Il tailleur più di tendenza in questo momento è quello in stile anni ‘70.

Esatto, ne abbiamo visti tanti sfilare lungo le passerelle dei brand più famosi. Colori tenui o più d’impatto, con mix di tessuti che vanno dal cotone alla trama a costine. Però tutti hanno una cosa in comune, il pantalone a zampa. Ritorna prepotentemente questo stile eclettico che abbiamo tanto amato in passato.

Un tocco di originalità in ufficio ma anche per una serata tra amici. Questi tailleur sono la scelta giusta per vestire con eleganza non rinunciando all’originalità. Possiamo optare per un modello dal taglio più classico, con la giacca con il bavero. Pantalone sartoriale a vita altissima che slancia la figura che termina nella classica zampa. Questi pantaloni si possono abbinare a delle normali décolleté o anche a degli stivali.

Ancora più chic

Per un effetto ancora più chic scegliamo un modello con giacca strutturata e spalline. Così creeremo un effetto a clessidra che ci farà subito sembrare delle dive di Hollywood. Se i colori accesi ci spaventano optiamo per un color ottanio o blu intenso, magari con bavero a contrasto. Se invece vogliamo catapultarci nell’atmosfera anni ’70 andiamo con un bel rosso rubino o verde erba. Abbinando accessori di colori tenui o nude per smorzare il look troppo eclettico.

Insomma, effetto gambe chilometriche e figura più slanciata con questi bellissimi tailleur chic e alla moda. Non ci resta che scegliere il nostro colore preferito e sfoggiare questi tailleur pazzeschi. Possiamo acquistarli davvero ovunque, sia nei negozi più costosi che in versione più economica.

