Ogni periodo dell’anno ha le sue fioriture caratteristiche, che abbelliscono casa e giardino con profumi e colorazioni diverse. Tra i fiori che sbocciano proprio nel mese di maggio possiamo trovare le rose, il glicine, l’iris, il lillà, ortensie, calle, petunie e margherite. Appartengono a questo periodo dell’anno anche le fioriture di peonie, bellissimi fiori tondi e romantici non particolarmente difficili da coltivare.

Le peonie crescono meravigliosamente bene sia in vaso che direttamente nella terra. Spesso, però, capita di notare alcun segnali che mostrano come la pianta sia in uno stato di sofferenza. In questi momenti diventa fondamentale agire al più presto.

I segnali della sofferenza della pianta sofferente e qualche rimedio efficace

Foglie gialle o appassite non rappresentano un problema a novembre o in qualsiasi altro mese della stagione fredda. La peonia non è una pianta sempreverde, per cui appassirà e andrà in riposo con il freddo. Se, però, questi sintomi si verificano in questa fase dell’anno bisogna capirne le cause.

Potrebbe trattarsi di un problema d’irrigazione. È difficile che una peonia possa morire per la secchezza dovuta a scarse irrigazioni. Sono molto più pericolose, invece, le annaffiature eccessive. In questo caso bisognerà verificare che le radici non siano nere e molli. Se lo sono c’è poco da fare, altrimenti sarà possibile ripiantarle in una zona diversa.

Se le peonie hanno foglie gialle accartocciate o macchiate dobbiamo agire subito così per un’appariscente esplosione di fiori

Le macchie scure sulle foglie potrebbero essere segno della presenza del ragnetto rosso. Si tratta di un problema comune anche a tante piante grasse e per cui esistono delle soluzioni. Altro problema potrebbe essere un eccesso di umidità, quindi meglio verificare le condizioni del terriccio.

Se le peonie hanno foglie gialle accartocciate, invece, occorre agire al più presto per evitare un veloce deperimento della pianta. Potrebbe trattarsi di temperature troppo rigide, che portano a un arricciamento del fogliame. Basterà ripararle ponendole in casa quando le temperature sono eccessivamente basse o coprendole con un sacco di plastica, se poste all’esterno.

Un terriccio troppo asciutto può ugualmente far arricciare le foglie. In questo caso, però, il danno sarà maggiormente estetico.

Qualche utile consiglio di coltivazione della peonia

preferire terreni pieni humus;

riparare le peonie dal vento;

distanziarle di almeno 80 centimetri le une dalle altre;

preferire un vaso di circa 60 centimetri di profondità.

Approfondimento

