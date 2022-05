Fino a qualche tempo fa, il Mondo in cui si viveva era esclusivamente quello che si toccava con mano. Oggigiorno le cose sono cambiate ed esiste anche il mondo cosiddetto virtuale. È una sorta di mondo parallelo che cerca di portarci verso una realtà in parte simile, in parte diversa da quella reale. Questa realtà si basa sul sistema e sul linguaggio macchine. Un linguaggio matematico che ci permette di costruire una sorta di realtà parallela. Per entrare in sicurezza in questo mondo è necessario utilizzare delle chiavi di accesso, chiamate password.

Accedere alla realtà virtuale

Lo stesso succede quando vogliamo accedere alla nostra abitazione. Abbiamo bisogno della chiave per poter aprire la porta d’ingresso. Se la chiave si perde, non si può entrare. Capita la stessa cosa per le chiavi virtuali, se si dimenticano, si rimane fuori. Per evitare ciò, la cosa migliore sarebbe dire addio alle password col nuovo sistema antitruffa, di cui diremo. A causa delle truffe, le password diventano sempre più complicate. Una password sicura e facile da ricordare aiuterebbe non poco a salvaguardare i propri dati personali.

Il problema di tante password

Tuttavia, c’è un problema con le password. Per ogni sito in cui si vuole accedere c’è bisogno di una password. Poiché i siti sono tanti, ecco che ognuno ha una grande quantità di password. Se si acquistasse qualcosa online, ci sarebbe bisogno di una password di accesso. Se ci si collegasse alla banca, ci sarebbe bisogno di un’altra password. Per accedere al sito dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS è necessario possedere una password complessa, che si chiama SPID. La difficoltà per le persone dunque è proprio quella di ricordare tutte le password che si utilizzano. Esistono delle tecniche, che permettono di scegliere delle password facili da ricordare. Il problema del loro gran numero però rimane.

Addio alle password col nuovo sistema antitruffa per navigare in tranquillità su siti bancari e social senza SPID

Per questo motivo alla fine si scelgono sempre le stesse password. Per gli hacker scoprire questo tipo di password è un gioco da ragazzi. Sembra strano, ma sono proprio le password che permettono agli hacker di violare i nostri computer. Come dire che dove c’è una porta con una serratura, c’è sempre un grimaldello che potrebbe aprirla. Per risolvere definitivamente questo problema, si è messo a punto un nuovo sistema chiamato FIDO.

Il principio su cui si basa è molto semplice. Invece di essere l’utente a dovere identificarsi con una password per entrare in un sito, sarà il contrario. Si utilizzerà il telefono personale, cioè un oggetto fisico, su cui verrà inviato ogni volta un codice nuovo (passkey). Questa operazione si eseguirà ogni volta che si vorrà accedere a un sito. Scompariranno così le password e ci sarà questo sistema più sicuro. Senza le password, gli hacker avranno molte difficoltà a rubare le nostre credenziali e svuotarci il conto. Il sistema sembra che comincerà quest’anno e poco alla volta si estenderà sempre di più.

