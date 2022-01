Non solo Scorpione e Capricorno, ecco quale segno ha dei grandi problemi che potrebbero farlo diventare il più cattivo dello zodiaco

Molti italiani sono interessati allo zodiaco, ma purtroppo non hanno il tempo di dedicargli lo studio e gli approfondimenti che gli spetterebbero. Per questo oggi facciamo un piccolo approfondimento che spiega le ambivalenze che sono presenti in questo sistema. Per farlo, prendiamo in analisi degli esempi che spesso sono sulla bocca di tutti. Infatti, non solo Scorpione e Capricorno sono i più oscuri dello zodiaco, ma anche questo insospettabile segno. Vediamo insieme di quale si tratta.

Lilith, il lato ombra in ognuno di noi

Cominciamo da un’importante specifica: non bisogna fare inutili discriminazioni zodiacali. Infatti, come abbiamo già visto, ognuno di noi non è solo caratterizzato dal proprio Sole di nascita, ma anche da un’intera carta natale. Questa è una fotografia del cielo al momento della nostra nascita e ogni pianeta al suo interno rappresenta un aspetto della nostra personalità. Fra gli asteroidi compare anche Lilith, che rappresenta il nostro lato ombra, una parte oscura che ognuno di noi possiede. Se questa non viene onorata e compresa potrebbe renderci la vita difficile. Infatti potrebbe farci diventare vittime dei nostri comportamenti deleteri.

I primi due segni del potere spiegati nelle loro debolezze

Passiamo però ad un quadro più generale. Ci sono certi segni che nell’opinione comune godono di poca stima. Il primo è sicuramente lo Scorpione, considerato ossessivo, manipolatore e eccessivamente permaloso. Tutte queste caratteristiche possono esistere nella sua versione al negativo. Però esse sono date da una cattiva gestione delle proprie emozioni e da un’ipersensibilità che lo rende molto fragile nel confronto con gli altri.

Poi segue il Capricorno, che spesso è dipinto come arrivista freddo e calcolatore. In verità questo atteggiamento deriva da una scarsa confidenza nelle proprie potenzialità. La necessità di arrivare in alto a discapito di tutti è dettata dalla dipendenza che ha dal riconoscimento altrui.

Però, quando entrambi questi segni incanalano bene le proprie energie possono diventare degli amici e degli innamorati estremamente fedeli e attenti.

Non solo Scorpione e Capricorno, ecco quale segno ha dei grandi problemi che potrebbero farlo diventare il più cattivo dello zodiaco

Nessuno però ha da ridire sul Leone, che molte volte gode di una buona fama e reputazione. È infatti un segno solare ed espansivo che ama stare fra la gente. Il re della foresta, però, nella sua versione più nera, ama la sottomissione e crea legami di dipendenza e sfruttamento. Spesso, infatti, si circonda di persone false. Queste con delle finte testimonianze di stima alimentano il suo ego, impedendogli di crescere e di capire che nessuno gli deve ubbidienza e riconoscenza.

