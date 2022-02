I nostri Lettori più assidui, che ci seguono tutti i giorni e che ringraziamo per il seguito, sanno benissimo cosa pensiamo delle diete. Pur da addetti allo sport e da tanti anni in questo settore, sosteniamo che devono essere gli specialisti a seguirci in una dieta vera e propria. Un conto è decidere infatti di mangiare insalata per un paio di giorni, ben altra cosa quella di intraprendere un percorso per diverse settimane. Soprattutto se facciamo un lavoro usurante, stiamo parecchie ore in piedi o dobbiamo affrontare momenti intensi nell’arco della giornata. E per lavoro usurante, non intendiamo solo quello della fabbrica o dei campi, giusto per fare un esempio.

Ma ci riferiamo anche alla quotidianità di tutte le nostre mogli e madri che seguono lavoro, casa e figli, in un dispendio continuo di energie fisiche e mentali. Proprio a loro, rivolgiamo l’attenzione in questo articolo. Attenzione a seguire tutti i giorni questa dieta dettata dalla moda ma che potrebbe fuorviarci dalla nutrizione completa e intelligente.

Quanto contano nel regime alimentare gli esempi del web

Quando parlavamo di diete fino a qualche anno fa, l’esempio da seguire, ma non troppo, erano modelle e indossatrici. Era infatti la moda, più di ogni altro settore, a segnare la via per le donne che volevano dimagrire. Purtroppo, anche con esempi, che se seguiti male, potevano portare all’anoressia. Oggi, le modelle, sembrerebbero aver ceduto il posto alle cosiddette “influencer”. Che magari spinte da altri fattori mostrano una distorsione dell’alimentazione che in certi casi non andrebbe proprio bene.

Attenzione a seguire tutti i giorni questa dieta alla moda perché potrebbe privarci di nutrienti fondamentali per muscoli e cervello

Una delle diete maggiormente proposte e seguite dal web è quella del minestrone. Tipicamente invernale, sarebbe seguita da moltissime donne in tutto il Mondo. Ma, come ricordano medici, esperti e scienziati, di solo minestrone non si può vivere. È pur vero che immagazziniamo vitamine, minerali e antiossidanti. Unendoci pure le fibre che farebbero dimagrire, velocizzando il metabolismo. Tuttavia se guardiamo le tabelle dietetiche degli specialisti, non mancano assolutamente le proteine, qualche grasso magro e persino i carboidrati. Mangiando solo minestrone tutti i giorni, ma anche solo yogurt o insalata, andremo infatti a perdere anche la massa muscolare. Il metabolismo, infatti, dopo aver aggredito quella grassa, non trovando carburante, andrebbe a prendere proprio la massa muscolare. Per tutte le attività fisiche e mentali della quotidianità. Ben vengano, quindi, i consigli e le tabelle degli specialisti e non solo delle influencer del web.

