Ha finalmente inizio una nuova settimana in compagnia delle solite, puntuali previsioni dell’oroscopo. Dal 6 al 12 giugno ognuno dei segni zodiacali vivrà importanti cambiamenti nella propria vita. Le notizie non saranno sempre buone per tutti, complici i pianeti Venere e Mercurio in Toro.

C’è chi, però, inizierà a volare sul serio, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Altri, invece, proseguiranno il momento magico che li ha portati in precedenza sul podio dei segni più fortunati.

La scorsa settimana Ariete e Toro hanno beneficiato del bacio dei pianeti, ma come sappiamo la buona sorte può premiare chiunque. Ecco perché, già da oggi, potremmo inserirci tra i meritevoli del sostegno degli astri. Un mare di felicità e fortuna sono dietro l’angolo ad aspettarci e non dovremo fare altro che riceverle a braccia aperte.

Il segno flop della settimana

Qualcuno tra noi potrebbe ricevere amare sorprese dalla settimana in corso. Anche se Leone, Ariete e Capricorno andranno incontro a qualche difficoltà, il segno più sventurato potrebbe essere lo Scorpione.

Ebbene sì, perché fino a domenica si potrebbe passare un periodo alquanto complesso. A rimetterci saranno soprattutto i sentimenti, a causa di Venere contro. Le relazioni di coppia potrebbero subire vacillamenti. Qualche discussione di troppo potrebbe far saltare i nervi.

In più ci si mettono pure Marte e Giove, che rovineranno i piani sul lavoro. Stress e ansia potrebbero essere all’ordine del giorno e qualcosa non andrà come si aveva sperato.

Felicità e fortuna sono dietro l’angolo per questi 4 segni zodiacali pronti ad aprire la porta al successo

Se lo Scorpione non se la passerà bene, altri segni saranno invece frizzanti e gioiosi. Il primo è quello della Vergine, che riceverà una spinta dalla Luna amica fino a mercoledì. In crescita sia l’amore che il lavoro, grazie a Venere e Mercurio favorevoli. Piacevoli sorprese nel weekend potrebbero infuocare gli animi dei single.

Sagittario pimpante

Nonostante un inizio a rilento e con la Luna contro, nel corso della settimana si recupererà terreno. Giove in Ariete e Marte si riveleranno fondamentali per ritrovare energia e scacciare i cattivi pensieri. Sul lavoro si avrà successo, in particolare giovedì e venerdì.

Gemelli col diesel

Anche i Gemelli ci metteranno qualche giorno a carburare, ma da giovedì la fortuna farà di nuovo da spalla. L’appoggio di Marte e Giove promette interessanti risvolti a lavoro. Le occasioni per distinguersi non mancheranno, ma si dovranno sfruttare a dovere.

Toro sul pezzo

Ottima settimana per questo segno, che riceverà i favori di Venere e Mercurio. Amore e lavoro non deluderanno le aspettative e andranno alla grande. Bisognerà agire con più cautela nel weekend, quando la Luna potrebbe portare qualche noia imprevista.

