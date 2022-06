Nella vita di ogni giorno ci sono degli spazi particolari che dedichiamo a ricaricarci. Innanzitutto, sarebbe necessario dormire la notte una media di 7 ore e di giorno gli esperti consigliano l’assunzione di 5 pasti. Quelli principali sarebbero colazione, pranzo e cena, intervallati da spuntini. In questo modo non sovraccaricheremmo fegato e apparato digerente e il corpo potrebbe ricevere tutto ciò di cui ha bisogno senza andare in sofferenza di zuccheri, liquidi e tutti gli altri elementi utili.

Mangiare bene sarebbe, quindi, necessario per il nostro benessere. Ci potrebbero essere però dei sintomi che indicherebbero dei problemi soprattutto digestivi.

Se ci sentiamo e vediamo gonfi, con l’addome più evidente e teso e a volte soffriamo anche di crampi, eruttazioni e flatulenze potremmo soffrire di meteorismo.

Quando si mangia, di solito i gas contenuti nel cibo e l’aria ingerita sono ben assorbiti. Questo è uno dei compiti del nostro intestino, che convoglierebbe il gas in eccesso verso alcune zone del nostro corpo, come la bocca o il suo tratto finale. In questo modo si eliminerebbe attraverso rutti o scorregge.

Cosa potrebbe determinare il meteorismo

Tra le cause del gonfiore e dell’eccessiva flatulenza ci sarebbero malattie gastrointestinali, diabete, uso di determinati farmaci, concentrazione alterata di alcuni elettroliti e altre. Anche una masticazione affrettata potrebbe influire, così come l’ansia o lo stress.

Nella maggioranza dei casi il meteorismo si collegherebbe all’introduzione di alcuni alimenti. Si riterrebbero causare i sintomi ad esempio:

cavoli, cavolfiore, ceci, fagioli, lenticchie;

latte e formaggi freschi;

frutta;

cibi grassi;

bevande gassate;

alimenti che contengono zuccheri semplici;

prodotti con mannitolo, xilitolo e altri dolcificanti artificiali.

Per la pancia gonfia e scorregge non sarebbero solo fagioli e cavolfiori alcune cause ma anche queste altre insospettabili

Tra le origini insospettabili del meteorismo rientrerebbe pure il consumo delle impanature, di gelati preparati con il latte e della panna montata. Il motivo sarebbe legato ad alcune intolleranze, soprattutto al glutine e al lattosio. In questi casi in base alle dosi di alimento che li contiene si potrebbero manifestare alcuni sintomi come il gonfiore.

Infine, anche mentre si cerca di contrastare la stitichezza potremmo soffrire di meteorismo. In particolare, potrebbero far produrre troppo gas integratori con psillio o crusca integrale.

Per la pancia gonfia e scorregge eccessive sarebbe sempre utile consigliarsi con il proprio medico. Probabilmente basterà modificare leggermente il regime alimentare oppure il modo di masticare. Se lo riterrà opportuno, potrà prescrivere esami accurati per indagare su eventuali patologie da tenere sotto controllo.

