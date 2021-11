Il cibo fa parte della nostra vita quotidiana. Nella nostra routine di tutti i giorni, infatti, gli alimenti hanno un peso fondamentale. Pensiamo semplicemente, per un istante, a quanto tempo dedichiamo a cucinare e mangiare in sole 24 ore. Sicuramente, per molti di noi, si tratta di un tempo piuttosto ampio, che occupa qualche ora durante l’intera giornata. Ma data l’importanza dell’alimentazione, dovremmo anche informarci su cosa scegliamo di servire a tavola ogni giorno. E questo potremo farlo vedendo i nutrienti che compongono ogni alimento, che compriamo al supermercato, e ascoltando il parere del nostro medico di fiducia in merito.

Non solo potassio, fosforo e magnesio ma in questa deliziosa spezia potremo trovare anche zinco e vitamina B1

Ci sono alcuni alimenti poi che, grazie alle loro proprietà e ai loro nutrienti, potrebbero sicuramente dare un grandissimo apporto alla nostra salute. Ovviamente, dopo esserci informati sulla loro composizione e sui loro benefici, il passo successivo sarà molto semplice. Prima di inserirli nella nostra dieta seguendo semplicemente il nostro istinto, dovremmo assolutamente parlare con un esperto del settore. Infatti, sarà lui che potrà dirci, anche in base al nostro stato di salute, se sia il caso di iniziare ad assumere o meno un cibo specifico. Ma intanto possiamo cercare di capire da cosa sono composti i cibi, così da poterli proporre al nostro medico di fiducia per sentire la sua opinione. E oggi vogliamo presentarne uno davvero interessante, che in parte avevamo già descritto in passato.

Lo zenzero, una fonte davvero interessante di vitamina B1 e zinco

Tutti noi conosciamo molto bene lo zenzero. E, sicuramente, in tanti inizieranno ad usarlo in modo più assiduo per biscotti e dolciumi ora che le feste natalizie sono in arrivo. Non tutti, però, sono a conoscenza dei nutrienti contenuti in questo alimento. Di alcuni avevamo già parlato in questo nostro precedente articolo, sottolineando, appunto, la presenza di sostanze davvero interessanti (come fosforo o potassio). Ma c’è da dire una cosa: non solo potassio, fosforo e magnesio ma in questa deliziosa spezia potremo trovare anche zinco e vitamina B1. Come sottolineano gli esperti, infatti, lo zenzero è anche ricco di altri importanti nutrienti che di certo non possono passare inosservati. Tra questi, appunto, troviamo la vitamina B1 e lo zinco appunto, ma non solo. Vedremo anche una buona dose di proteine, fibre e calcio, certamente importanti per il nostro organismo.

