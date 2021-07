Il cibo è uno dei più grandi alleati per il nostro organismo. Attraverso l’alimentazione, infatti, possiamo proteggere le funzioni fondamentali del nostro corpo. E con i giusti cibi, avremo l’opportunità di prevenire il rischio di contrarre alcune malattie o di andare incontro ad alcuni problemi. Per esempio, ci sono alcuni cibi ricchi di Omega 3 e Vitamina D che dovremmo davvero mettere sulla nostra tavola per poterne sfruttare al massimo le proprietà. In particolare, ce n’è uno davvero gustosissimo che stiamo per scoprire.

Basta un piatto di questo delizioso cibo per ricaricarci di vitamina D e Omega 3

Esistono dei cibi che sono ricchi di sostanze che ci aiutano a proteggere il nostro organismo e possono farci stare meglio. In questo studio, per esempio, abbiamo l’opportunità di trovare una lista di alimenti ricchi di vitamina D e Omega 3. E uno di questi, soprattutto, catturerà la nostra attenzione e ci farà venir voglia di andare al supermercato a comprarlo subito per realizzare una nuova e gustosissima ricetta. Stiamo parlando del dentice.

Il dentice, un concentrato unico di vitamine

Il dentice è un pesce di cui di certo abbiamo già sentito parlare. Si tratta di un animale più che tipico del Mar Mediterraneo e davvero buonissimo da mangiare. La cosa fantastica è che oltre ad essere ricco di vitamine e Omega 3 è povero di grassi saturi e quindi perfetto anche per chi sta facendo una dieta. Inoltre, grazie alle sostanze che contiene, protegge i denti, la vista ed è un ottimo alleato del sistema cardiovascolare. Insomma, un vero e proprio portento! E da oggi lo sappiamo: basta un piatto di questo delizioso cibo per ricaricarci di vitamina D e Omega 3!

