Ecco come eliminare la sensazione di denti ruvidi e amaro in bocca quando mangiamo questo comune alimento

Ci sarà capitato più di una volta di provare quella sensazione di ruvidità dei denti dopo aver mangiato certi alimenti? Questa sensazione di lanugine e di amaro è particolarmente frequente quando beviamo vino rosso, tè oppure quando mangiamo frutta secca e spinaci. In modo particolare, in questo ultimo caso percepiamo subito l’effetto che questo ortaggio provoca.

Molti si chiedono quale sia il motivo e come si possa ovviare a questo fastidio. Gli spinaci sono una verdura ottima piena di benefici, che merita di essere consumata regolarmente specie in inverno. Questa situazione del cavo orale potrebbe, infatti, implicare una riduzione di questo consumo, il che sarebbe un vero peccato.

Ecco allora come eliminare la sensazione di denti ruvidi e amaro in bocca quando mangiamo questo comune alimento.

La soluzione è bollire in acqua gli spinaci prima di consumarli e sciacquarsi la bocca dopo averli mangiati

Il motivo è l’acido ossalico. Questo tipo di acido è molto forte, e si trova in alimenti quali spinaci, kiwi, cereali integrali, rabarbaro e così via. Una volta che viene ingerito, si lega con ferro, magnesio e calcio. In modo particolare con il calcio, formando dei cristalli di ossalato che rischiano di irritare non solo intestino e reni, ma anche il film protettivo dei denti.

Ecco quindi che poco dopo aver mangiato una porzione di questi buonissimi vegetali verdi, cominciamo a sentire una sensazione di ruvidità dentale e un leggero sapore amaro in bocca. Questo perché i cristalli di ossalato non sono idrosolubili e il legame tra calcio e ossalato crea dei precipitati che si depositano sui denti.

Il modo migliore per gustare gli spinaci senza avere questo problema, che riguarda più o meno tutti, è sbollentirli in acqua bollente prima di cuocerli. In questo modo perderanno parte dell’acido ossalico che contengono.

Questo ovviamente a discapito anche della perdita di vitamine e principi nutritivi, che sono solubili in acqua e fortemente sensibili alla cottura prolungata.

Un’altra soluzione è quella di sciacquarsi la bocca dopo averli consumati. Ancora meglio sarebbe lavarsi i denti, cercando di spazzolare bene per circa mezz’ora alla fine del pasto. Stiamo attenti a non agire troppo forte con lo spazzolino per non rovinare lo smalto dentale. La cosa migliore è mettere del dentifricio su un dito e passarlo rapidamente sopra lo smalto in piccole quantità.

Chiaramente si ricorda di rivolgersi al proprio dentista o ad un esperto, per quanto riguarda la cura dei propri denti e in modo particolare se dovessimo avere problemi gravi del nostro cavo orale.