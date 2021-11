Ora che fa più freddo, passiamo più tempo in casa e ci accorgiamo molto di più quando la nostra abitazione è sporca o polverosa. Per questa ragione, dovremmo cercare di trovare degli stratagemmi per tenere il più pulite possibili le nostre stanze.

La polvere, in particolare, è un avversario temibile, da cui è molto difficile liberarsi. Questo è un problema anche piuttosto serio per chi soffre di allergie, che deve cercare di tenerla lontana il più possibile.

Oggi, quindi, forniamo un paio di consigli che possono essere molto utili contro questo grande fastidio. Dunque, ecco 3 semplicissime e geniali mosse per ridurre efficacemente la polvere in casa, andiamo a scoprirle.

Ecco cosa dobbiamo fare

Il primo passo è, come sempre, la prevenzione. Bisogna ridurre le possibilità che ha di entrare nell’abitazione. Un utile primo passo sarebbe quello di far togliere le scarpe a chiunque entri in casa. Infatti, la maggior parte della polvere viene portata nelle abitazioni proprio così.

In alcuni ambienti, è considerata buona educazione togliersi sempre le scarpe anche quando si va a casa di altri. Spesso, però, è usanza comune entrare con le scarpe senza preoccuparsi troppo.

Mettiamo una scarpiera all’ingresso e indichiamo a tutti gli ospiti di mettere le scarpe lì. Poi forniamo loro delle pantofole ed il gioco è fatto.

Il secondo passo per la prevenzione è utilizzare gli zerbini giusti. I tappetini messi sia all’interno che all’esterno dell’ingresso danno alle persone un posto per pulirsi i piedi prima di entrare. Semplicemente questo ridurrà significativamente la quantità di polvere portata all’interno.

Facciamo, però, un po’ di manutenzione, sbattendo spesso i tappetini e pulendoli con un aspirapolvere ogni due o tre giorni. Puliamo tutti e due i lati del tappetino e vedremo subito una forte riduzione della polvere.

Dove non arriva la prevenzione, arriva il terzo consiglio. Assicuriamoci sempre di utilizzare i migliori prodotti per la rimozione della polvere. Cambiamo l’aspirapolvere quando inizia ad essere vecchio e prendiamo anche degli aspirapolvere più piccoli. Questi possono essere trasportati con facilità e possono pulire zone difficili, come intercapedini e cuscini del divano.

