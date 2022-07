In estate la voglia di cucinare spesso rasenta lo zero. Le alte temperature infatti tolgono la voglia di mettersi ai fornelli e portano in generale a prediligere delle preparazioni fredde da fare sul momento. Però queste sul lungo periodo possono farci cadere nella monotonia e nella noia. Per questo oggi proponiamo un’idea molto particolare che si può fare in pochissimo tempo e che di sicuro darà delle grandi soddisfazioni a tutta la famiglia. Si possono infatti portare in tavola non solo pomodori freddi ripieni con riso o con tonno e maionese, ma anche questa ricetta alternativa e sfiziosa che non rende obbligatorio nemmeno accendere i fornelli. Scopriamo insieme di che cosa si tratta e come fare per portare in tavola questa preparazione sfiziosa.

Gli ingredienti necessari per questo genere di preparazione

2 scatolette di tonno sott’olio;

1 rotolo di mozzarella sotto forma di sfoglia;

2 pomodori grandi da insalata;

2 cucchiai di mais in scatola;

3 foglie di insalata;

2 cucchiai di maionese;

1 cucchiaino di olio EVO;

origano q.b.;

pepe nero q.b.;

sale q.b.

Non solo pomodori freddi ripieni con riso o con tonno e maionese, ecco una ricetta alternativa che non richiede di accendere il fuoco

Vediamo insieme come preparare delle sfiziosissime girelle alla mozzarella. Per prepararle è necessario srotolare la sfoglia e disporla su della pellicola ad uso alimentare. Poi lavare con cura i pomodori, togliendo il picciolo e tagliando poi via le due estremità. A questo punto su un tagliere pulito cominciare a tagliare l’ortaggio a fette sottili. Condirle una ad una con un pizzico di sale e pepe, un goccino di olio e dell’origano. Prendere poi il cespo di lattuga, staccare 3 foglie non rovinate e lavarle.

Far sgocciolare il mais e togliere l’olio in eccesso dal tonno in scatola. Metterlo in una ciotola e mescolarlo con due cucchiai di maionese fino ad ottenere una deliziosa cremina. Spalmare il tutto sulla mozzarella in maniera omogenea, poi cospargere la superficie con qualche cucchiaio di mais e disporre tutti gli altri ingredienti fino ad avere ricoperto tutto. Arrotolare bene, assicurare e inserire in frigo a rassodare. Dopo un paio di ore, tirare il tutto fuori e tagliare il rotolone a fette. In questo modo si creeranno delle deliziose girelle.

Lettura consigliata

Non solo le insalate di riso o di pasta ecco un cous cous freddo che si può condire con pollo, verdure e pesce con gusto e fantasia