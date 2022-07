Che sia d’estate o d’inverno, gli insetti in casa possono essere un problema sempre all’ordine del giorno. Tra i più comuni, ad esempio, troviamo le fastidiose formiche che brulicano in casa e giardino alla caccia di riparo e di cibo. In particolare se dovessimo notare una massiccia presenza di formiche dovremmo verificare la presenza di cocciniglia sulle piante di casa. Le formiche sono infatti ghiotte di melata prodotta dalle cocciniglie, parassiti delle piante, che vivono in simbiosi con le formiche stesse. A tal proposito, potrebbe essere utile un olio fenomenale utile proprio per eliminare formiche e cocciniglie. Per fortuna molti degli insetti che la nostra casa può ospitare sono innocui per l’uomo. Questo non vuol dire che potrebbero arrecare danni agli oggetti di casa, oltre ad infastidirci con la loro sgradevole presenza.

Per eliminare i pesciolini d’argento da casa non servono aceto, bicarbonato e candeggina ma questi strabilianti rimedi naturali

È il caso dei cosiddetti pesciolini d’argento, il cui nome scientifico è Lepisma saccharina. Dalla forma allungata e schiacciata, questi piccoli insetti sono golosi di amidi e polisaccaridi. Questo vuol dire che potrebbero essere attratti dalle riserve alimentari, come pasta e farina, ma soprattutto adorano da alcuni oggetti domestici. I pesciolini d’argento trovano il loro maggiore sostentamento nella colla dei libri, nelle cartoline, tra le cornici di foto e quadri. Come detto, pur essendo innocui per l’uomo, il rischio è che questi insetti rovinino gli oggetti di casa mangiandoli, arrivando addirittura ai capi d’abbigliamento.

Generalmente tentiamo di tenere alla larga questo insetto con bicarbonato o aceto, non sempre così facili da applicare.

In altri casi, possiamo tentare di costruire delle trappole utilizzando una comune patata tagliata a metà e scavata all’interno. Lasciata nei punti strategici questa raccoglierà i pesciolini d’argento in essa dandoci poi la possibilità di sbarazzarcene.

Insetti alla larga

Per eliminare i pesciolini d’argento da casa un’ottima soluzione è l’alloro. Possiamo utilizzare delle foglie di alloro tra le pagine dei libri o inserite dieto le cornici oppure nei cassetti. L’aroma fungerà da repellente naturale evitando la comparsa dei pesciolini d’argento.

Un’altra interessante alternativa da usare come repellente è la lavanda, magari messa in sacchetti traspiranti. Al pari dell’alloro anche la lavanda ha proprietà repellenti nei confronti di questo insetto.

Per intensificare l’effetto, invece delle foglie di alloro o dei fiori di lavanda, possiamo utilizzare i loro oli essenziali. Imbeviamo un batuffolo di cotone con le essenze di alloro o lavanda per poi passarli sugli scaffali e i punti strategici. Queste forti fragranze terranno alla larga gli insetti.

Inoltre ricordiamo di arieggiare spesso gli ambienti, scongiurare la muffa e gli accumuli di polvere che potrebbero essere tutti elementi d’attrazione per i pesciolini d’argento.

Lettura consigliata

Ecco come eliminare definitivamente le cimici da casa e giardino grazie a questo facile trucchetto