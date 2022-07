Le zucchine sono un ortaggio reperibile tutto l’anno ma, se volessimo assaggiare quelle di maggior qualità, il periodo tra primavera e estate è quello più indicato per il consumo. Leggere e versatili le zucchine possono essere usate per condire la pasta, essere farcite e gratinate in forno, o cotte al volo in paella come contorno.

Insomma, le zucchine sono la base perfetta per dare libero sfogo alla fantasia in cucina.

Proprio utilizzando le zucchine, realizzeremo una ricetta dal costo irrisorio ma dal sapore indimenticabile, perfetta per l’estate.

Ingredienti e preparazione

Quelle che realizzeremo saranno delle squisite polpette di zucchine da cucinare in forno o in padella che accompagneremo con una fresca salsa alla menta.

Gli ingredienti sono:

zucchine;

alici fresche;

scorza di limone;

mollica di pane;

menta;

basilico;

uova;

pangrattato;

sale e pepe.

La preparazione è semplicissima e per realizzarla dovremo munirci di una grattugia a maglie larghe con la quale grattugeremo le zucchine. Trasferiamole in un canovaccio per poi strizzarle e far perdere la loro acqua. Una volta strizzate, aggiungiamo della mollica di pane e delle alici fresche tagliate a pezzetti. Infine, aggiungeremo anche un trito di basilico, sale, pepe, olio, scorza di limone e un uovo.

Impastiamo il tutto per poi procedere a formare delle sfere.

Sbalordirà gli ospiti questo piatto di zucchine e pesce da cucinare in padella o al forno come secondo o antipasto

Passiamo queste nostre polpette prima nell’uovo e poi nel pangrattato per poi scegliere se cuocerle in padella o in forno. Se decidiamo di friggere ricordiamo che la temperatura dell’olio deve essere sempre alta per evitare una frittura molliccia e di salare solo prima di servire.

Se invece volessimo cuocerle in forno, possiamo infornare a 180° per circa 20 minuti.

Una volta pronte, che siano fritte o cotte nel forno, le accompagneremo con una deliziosa salsa rinfrescante alla menta.

Possiamo scegliere se utilizzare come salsa di accompagnamento una classica maionese da realizzare in casa seguendo qualche trucchetto.

In alternativa, se la maionese risultasse troppo ricca e carica di grassi, possiamo sostituirla con ingredienti più leggeri come lo yogurt.

In entrambi i casi, che sia maionese o una semplice salsa allo yogurt magro, basterà aggiungere qualche foglia di menta tritata.

Stiamo pur certi che sbalordirà gli ospiti questo piatto di zucchine da preparare in pochi minuti.

