Con l’arrivo del freddo si può avere voglia di una bevanda calda e fumante. Oltre a riscaldarci, potrebbe aiutare contro i malanni di stagione scegliendo gli ingredienti giusti. Tra questi ce ne sono alcuni davvero efficaci e che ci permettono un rapido sollievo. Perciò altro che arance e vitamina C piuttosto contro raffreddore, tosse e mal di gola ecco un decotto fumante e profumato.

Le bevande calde fra infusi e decotti

Sul mercato esiste una varietà enorme di infusi per tutti i gusti. Si trovano pratiche bustine da mettere in acqua bollente per qualche minuto. Si può così avere un caldo sollievo contro le giornate fredde.

In genere contengono fiori e foglie di tante piante medicinali e aromatiche. Queste parti della pianta, che sono più delicate, richiedono un’infusione in acqua bollente di soli pochi minuti. Invece se ci si reca in erboristeria, è possibile comprare anche radici e cortecce. Per preparare un decotto con questi, il procedimento cambia. Per ottenere un buon decotto, si fanno bollire le parti da 10 a 30 minuti.

Altro che arance e vitamina C piuttosto contro raffreddore, tosse e mal di gola ecco un decotto fumante e profumato

Infusi e decotti servono anche per alleviare diversi disturbi. In questo periodo raffreddore, tosse e mal di gola sono all’ordine del giorno. Circolano i virus dell’influenza e le vie respiratorie sono quelle più colpite. Molti cercano un sollievo mangiando agrumi o acquistando integratori. Tuttavia attenzione, si cerca di assumere della vitamina C che però poco può contro il raffreddore.

Invece c’è una pianta adatta proprio contro raffreddore, tosse e mal di gola. Parliamo della radice di zenzero, una pianta d’origine asiatica.

Oggi è molto diffusa dappertutto e ha avuto successo grazie alle sue proprietà interessanti per la cucina e la salute. Nello zenzero è contenuto il gingeroli, una sostanza con proprietà antinfiammatorie, analgesiche, calmanti, antipiretiche (che abbassano la temperatura) e antibatteriche. Lo zenzero sarebbe così indicato per la preparazione di decotti contro il raffreddore, la tosse e il mal di gola.

Una bevanda a base di zenzero

Possiamo sminuzzare dello zenzero, la parte bianca senza la buccia. Ne mettiamo due cucchiaini in un pentolino con acqua e mezzo limone tagliato in quattro. Facciamo bollire a fiamma bassa per circa 20 minuti. Filtriamo e zuccheriamo con miele. Lasciamo che il decotto passi da bollente a caldo e sorseggiamo con calma. Sarà un buon aiuto contro i malanni di stagione.

