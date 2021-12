Nonostante manchino poco più di due settimane alla fine dell’anno, la testa di molte persone è già proiettata verso il 2022.

Dopo due anni caratterizzati da questa pandemia, tutti ripongono tantissima fiducia nell’anno che verrà, sperando sia migliore di quelli appena passati.

Per cercare di prevedere come andranno le cose, possiamo dare un’occhiata all’oroscopo e scoprire come inizierà questo attesissimo 2022. Vediamo, quindi, quali saranno i segni più fortunati e cosa ci riserverà il futuro.

In arrivo soldi, benessere e fortuna per questi 3 segni zodiacali che inizieranno il 2022 col botto

Il 2022 inizierà col piede giusto per i nati sotto il segno dei Pesci.

Soprattutto nella prima parte dell’anno, tra gennaio e febbraio, ci sarà un rinnovamento che investirà vari aspetti della quotidianità. Fra i pianeti più leali e solidali troviamo Giove e Venere, che doneranno tanta nuova energia positiva, soprattutto nel lavoro e nei sentimenti.

Infatti, per quanto riguarda la sfera economica e lavorativa, ben presto arriveranno tantissime gratificazioni e riconoscimenti sia dai colleghi che dai datori di lavoro. Con questo spirito, anche la vita sentimentale e familiare andrà a gonfie vele, con litigi ed incomprensioni che saranno sempre meno presenti.

Il latin lover del 2022

La prima parte del 2022 sarà molto favorevole anche per il segno del Capricorno.

Gennaio, infatti, sarà un mese particolarmente fortunato in amore, anche grazie ad una ritrovata fiducia in sé stessi. La passione ed il romanticismo saranno all’ordine del giorno e daranno nuove certezze alle coppie sposate o anche fidanzate. Soprattutto per queste ultime, infatti, arriverà il momento di pianificare il matrimonio, o anche la nascita del primo figlio.

Tantissime occasioni, invece, arriveranno per i single, che potranno così trovare finalmente l’altra metà della mela.

Per quanto riguarda la situazione al lavoro, invece, bisognerà aspettare febbraio con l’arrivo inaspettato di nuovi flussi di denaro. Da lì in poi, tutto andrà a gonfie vele, come già anticipato in questo articolo.

Un altro segno di terra

Oltre al Capricorno, un altro segno di terra che avrà grandi soddisfazioni fin dai primi mesi del 2022 è il Toro. Il mese di gennaio, a dir la verità, sarà un po’ stabile e in alcuni giorni anche sottotono.

Tuttavia, sarà solo un periodo transitorio, che segnerà il passaggio definitivo da un 2021 comunque sofferto ad un 2022 ricco di gioie.

Da febbraio in poi, infatti, la situazione migliorerà soprattutto in campo economico e finanziario. I soldi sicuramente non mancheranno e ci saranno quindi tantissime opportunità per fare nuove esperienze anche in famiglia.

Quindi sono in arrivo soldi, benessere e fortuna per questi 3 segni zodiacali che inizieranno il 2022 col botto.