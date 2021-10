Viene dal mare l’aiuto per cuore e cervello con un pesce eccezionale ma poco utilizzato e del quale rimandiamo alla lettura. Quando parliamo di pesce, istintivamente ci riferiamo a quello di mare. Forse perché 2/3 del nostro Paese si affaccia sull’acqua. O forse perché ci rimanda alle vacanze, ma anche a questi weekend soleggiati autunnali e alle passeggiate in riva al mare. Eppure, non dobbiamo dimenticare che l’Italia possiede alcuni dei laghi più belli d’Europa. Laghi che abbondano anche di pesci dal sapore dolce e dai nutrienti importanti. Non solo pesce di mare ma anche questo di lago potrebbe fare molto bene alla nostra salute. Andremo a vedere le caratteristiche di questo pesce d’acqua dolce che non dovrebbe mancare sulle nostre tavole.

Secondo alcuni il pesce di lago è più digeribile di quello marino

Non solo appassionati di cucina ma anche alcuni pescatori sostengono che buona parte del pesce di lago è più leggero e digeribile del parente di mare. La carpa che andremo a vedere oggi, secondo le tabelle nutrizionali conta poco meno di 162 calorie per 100 grammi di prodotto. Non è presente solo nei nostri laghi, ma anche in quelli di pesca sportiva. Dove solitamente però il pesce, come è pescato, come è anche rigettato in acqua. Possiamo trovarlo anche nei fiumi come il Po. Il pesce di lago paga molto probabilmente il suo rango storico di inferiorità rispetto a quello marino. Oggi però grazie anche a delle fortunatissime serie televisive sulla cucina, è stato ampiamente rivalutato.

I nostri Lettori che hanno avuto il piacere di visitare il lago di Garda, giusto per parlare di quello più grande, avranno magari anche assaggiato i piatti tipici locali. Qui carpa, cavedano, trota, tinca e anguilla sono ampiamente cucinati sia con i primi, che con i secondi. La carpa sarebbe considerata un ottimo contenitore di minerali, proteine e grassi omega 3.

Una storia antica che viene da lontano

La carpa è oggi considerata a tutti gli effetti un pesce dei laghi e dei fiumi italiani. Ma trae la sua origine dall’Asia Minore, da cui è importata dagli antichi romani. Vediamo spesso fotografie di carpe giganti e pescatori premiati, visto che ci sono esemplari che possono raggiungere i 30 kg. La sua carne potenzialmente sarebbe davvero gustosa, ma come accade con il luccio, potrebbe risentire dei fondi melmosi in cui vivono. Nelle zone in cui è cucinata è apprezzata sia in versione marinata, con spezie ed erbe aromatiche, che cotta al forno con patate e verdure grigliate.

