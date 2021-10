Parigi è la città degli innamorati per eccellenza. Ma anche in Italia ci difendiamo bene. Per trascorrere un fine settimana romantico, ci sono località incantevoli per stupire la nostra dolce metà. Un’idea potrebbe essere Verona, famosa per l’Arena ma anche per “Romeo e Giulietta”, la celebre tragedia di William Shakespeare che ha visto l’evolversi del suo intreccio proprio in questa città.

Verona si visita tranquillamente a piedi. Nella deliziosa città veneta, è possibile fare un itinerario romantico seguendo le orme dei due giovani sfortunati amanti. La Casa di Giulietta, al civico 23 di Via Cappello, è considerata un vero e proprio monumento di Verona. Vicinissima a Piazza delle Erbe, è un edificio del XIII secolo sulla cui facciata, in mattoni a vista, c’è il famosissimo balcone dove Giulietta aspettava con ansia il suo amato. Nel piccolo cortile, troviamo la statua di bronzo della giovane. Secondo la leggenda, sfiorarne il seno sinistro esprimendo desideri e promesse d’amore porterebbe fortuna.

Per un romantico weekend a Verona ecco 3 comodi hotel in pieno centro dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Ecco una selezione basata sui primi posti della classifica di Tripadvisor, il noto sito Web che riporta le recensioni degli utenti su hotel, b&b e ristoranti.

Il Verona Hotel Giulietta e Romeo è in posizione centralissima. Si trova a soli 50 metri dall’Arena e a 5 minuti a piedi dalla Casa di Giulietta. Al 1° posto tra gli alloggi con il miglior rapporto qualità-prezzo, con ben 2.719 recensioni (punteggio ottenuto 4,5/5), è una struttura moderna e finemente ristrutturata. Le camere sono confortevoli, alcune decorate con vivaci murales. Tutte dispongono di WI FI gratuito, TV a schermo piatto e minibar. Le camere superior hanno anche il balcone e/o l’angolo relax. Disponibili anche appartamenti con area soggiorno e angolo cottura. La soluzione ideale per chi è alla ricerca di una struttura centrale e dal rapporto qualità/prezzo molto soddisfacente.

Altre strutture ricettive

Sempre in posizione comoda e centrale, l’Hotel Accademia si trova tra Piazza Brà (dove c’è l’Arena) e Piazza delle Erbe. Inserito in un palazzo storico curato e molto ben tenuto, vanta ambienti eleganti che vengono rinnovati periodicamente in modo tale da rispondere agli standard più elevati riguardo comfort, igiene e sicurezza. A disposizione nelle accoglienti camere, il set di cortesia che include ciabattine, spazzolino da denti e caricatore wireless. La colazione è ricca e a base di prodotti di qualità, sia dolci che salati. Questa struttura occupa il 2° posto tra gli alloggi con il miglior rapporto qualità-prezzo con ben 2.277 recensioni (punteggio ottenuto 4,5/5).

Concludiamo i nostri consigli segnalando una terza struttura. Gli utenti di Tripadvisor suggeriscono anche l’Hotel Indigo Verona – Grand Hotel Des Arts, al 3° posto tra gli alloggi con il miglior rapporto qualità-prezzo, sulla base di 1.730 recensioni (punteggio ottenuto 4,5/5). Sempre in posizione centralissima, questo boutique hotel rappresenterebbe il connubio perfetto fra chi vuole raggiungere il centro in pochi minuti e chi cerca una location privilegiata dove godere di tranquillità. Le camere (standard, superior e junior suite) presentano design raffinato e ambienti di ispirazione “lirica”. Grazie alle 3 sale meeting, la struttura si presterebbe anche per l’organizzazione di eventi.

Dunque, per un romantico weekend a Verona ecco 3 comodi hotel in pieno centro dall’ottimo rapporto qualità-prezzo.

