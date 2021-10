Nella vita ci sono dei momenti in cui tutto sembra andare per il meglio e abbiamo la costante sensazione di essere al posto giusto nel momento giusto.

Non dobbiamo fare affidamento solo ai fattori esterni, siamo noi che dobbiamo avere chiaro il nostro obiettivo e fare di tutto per raggiungerlo.

Per questo potrebbe essere utile sapere che è questo il segno zodiacale che è baciato dalla fortuna nel lavoro proprio in questo mese di ottobre.

La fortuna è molto importante ma, proprio per questa ragione, quando si presenterà un’occasione importante non dovremo farcela scappare e farci trovare pronti ad afferrarla.

Ecco 4 segni zodiacali che saranno fortunatissimi nel mese di novembre secondo l’oroscopo

Oramai novembre si sta avvicinando sempre di più e c’è molta curiosità di scoprire cosa le stelle ci riservano per il nuovo mese. C’è un segno zodiacale in particolare che vivrà dei mesi fortunati in amore, lavoro e salute secondo l’oroscopo.

Chi è nato sotto il segno della Vergine avrà delle difficoltà all’orizzonte, ma potrà superarle grazie alla forza di volontà. Durante questo mese potremo godere di posizioni planetarie favorevoli nei nostri confronti, dovremo solo dimostrarci forti e determinati a raggiungere i nostri obiettivi.

Novembre è il mese in cui nascono molti Scorpione che potranno finalmente togliersi qualche sfizio e godersi la vita un po’ di più. La fortuna sarà dalla loro parte, ma sarà la forza di volontà, caratteristica dello Scorpione, a premiarlo in ogni campo.

Sarà un mese molto favorevole anche per il segno del Capricorno, sia nel campo lavorativo che in quello affettivo, grazie all’energia che si sentirà addosso. Potrebbero arrivare particolari riconoscimenti dal punto di vista professionale, con aumenti o promozioni tanto attese e la possibilità di raggiungere i propri obiettivi.

Infine, il segno del Pesci potrebbe vivere un mese davvero eccezionale, vedendo finalmente i risultati di tutti i sacrifici fatti. Potrà finalmente godere di un periodo di stabilità lavorativa o cambiamenti professionali tanto attesi, ecco perché questo segno zodiacale avrà sorprendenti svolte lavorative tanto attese.

Conosciamo gli elementi dello zodiaco

Non tutti sanno che ogni segno zodiacale è associato a uno dei 4 elementi, a loro volta caratterizzati da una particolare energia che ci influenza.

I segni zodiacali associati all’Aria sono i Gemelli, la Bilancia e l’Acquario, mentre i segni d’Acqua sono il Pesci, lo Scorpione e il Cancro.

I segni associati all’elemento della Terra sono la Vergine, il Capricorno e il Toro e infine i segni di Fuoco sono il Sagittario, il Leone e l’Ariete.