Il profumo del bucato appena uscito dalla lavatrice è uno di quegli odori che è difficile non amare. Lo stesso vale per il sapone dei piatti, per i pavimenti, per il calcare del bagno o per quello impiegato per la propria igiene personale.

In tutti questi casi, un preciso detergente naturale sarebbe davvero efficace per una pulizia profonda. Si tratta anche di un sapone con cui smacchiare e rendere lindi e puliti gli strofinacci della cucina e utile anche in giardino.

Il sapone di Marsiglia, infatti, terrebbe lontane le formiche e temibili insetti come la cocciniglia da piante come il limone o l’anthurium. Nel primo caso, infatti, basterebbe unirlo al sapone molle potassico e vaporizzarlo sulle piante o sul terreno per allontanare le formiche.

Come usarlo per la cura personale

Eppure, il sapone di Marsiglia sarebbe utilissimo anche per la cura del corpo e della propria persona. Se usato saltuariamente, andrebbe bene anche per i capelli e svolgerebbe un’azione sebo-regolatrice.

Inoltre, possiamo usarlo come scrub naturale sotto la doccia per ginocchia o gomiti. La sua azione ammorbidirebbe queste zone ruvide della pelle. Tuttavia, i suoi benefici in fatto di bellezza non terminerebbero qui, riguardando anche le mani.

Non solo per smacchiare strofinacci e allontanare formiche, questo rimedio naturale sembra invincibile anche per avere mani morbide

Questo prodotto naturale vanterebbe tra gli ingredienti anche l’olio d’oliva. Si tratterebbe, dunque, di un prodotto nutriente per la pelle, con una buona azione idratante.

Inoltre, il sapone di Marsiglia sarebbe utile anche in caso di pelli grassi e particolarmente oleose e di un antibatterico naturale. Non bisogna neppure trascurare la sua delicatezza, fondamentale per rispettare il pH della pelle. Detergere le mani con il sapone di Marsiglia andrebbe bene anche per le pelli più delicate.

La sua capacità di trattenere gli odori lo renderebbe adatto anche per lavare piedi e mani particolarmente sporche.

Come usarlo per una pulizia più facile

Si può anche preparare un detergente liquido, decisamente più facile da usare quotidianamente sulle mani. Basterà sciogliere 100 grammi di questo sapone in scaglie in 500 millilitri d’acqua bollente. Aggiungere, poi, un cucchiaino di olio d’oliva e, facoltativamente, uno di glicerina naturale.

Questa soluzione renderà il sapone di Marsiglia più liquido e facile da usare con un contenitore per detergenti, dotato di tappo dosatore. Ecco, dunque, come usarlo per la cura del corpo e non solo per smacchiare strofinacci e allontanare formiche.

Approfondimento

Prima di usarlo sulle piante bisognerebbe sapere questo