La pianta dell’anthurium colora le stanze di tantissime abitazioni. Il suo fiore rosso o bianco ricorda per aspetto quello di una meravigliosa calla. Le foglie sono invece verdi e lucide, molto spesso lunghe e pendenti.

Ma, per capire se l’anthurium sta bene bisogna osservare questi particolari delle foglie, tra cui macchie e lacerazioni. La Redazione di ProiezionidiBorsa mostra come comprendere le problematiche che interessano questo fiore. Ecco come avere anthurium belli e rigogliosi.

La cocciniglia farinosa

Una delle cause più frequenti dei problemi dell’anthurium è la cocciniglia farinosa. Questo piccolo parassita emette una sorta di cera polverosa, che fa guadagnare all’insetto questo nome. Se l’anthurium presenta queste caratteristiche sulle foglie, bisogna agire abbastanza tempestivamente.

Consigliamo di tentare di rimuovere il parassita che danneggia la pianta e poi procedere con un apposito trattamento. In agricola è possibile trovare trattamenti specifici per la cocciniglia.

Tuttavia, un rimedio casalingo sempre molto efficace è il Sapone di Marsiglia, diluito in acqua e vaporizzato sulle foglie. Il primo dovrebbe rappresentare il 20% sul totale dell’acqua.

Ingiallimento delle foglie

Per capire se l’anthurium sta bene bisogna osservare questi particolari delle foglie. Il giallume, ad esempio, è spesso sintomo di problematiche a livello delle radici. Un marciume generale delle radici trova manifestazione in foglie gialle e poco rigide.

Come per tutte le piante, anche per l’anthurium bisogna evitare ogni ristagno d’acqua e prediligere un buon terreno filtrante. Tuttavia, bisogna fare una precisazione, questo discorso vale se a essere ingiallita è tutta la foglia nella sua interezza.

Se, invece, è possibile notare del giallo solo nelle zone di contorno della foglia, il problema potrebbe essere una quantità insufficiente d’acqua. Il giallo è anche segno di una collocazione sbagliata della pianta, magari troppo esposta al vento o al freddo.

Le foglie sono secche

Se le foglie appaiono secche e spente, i raggi del sole potrebbero aver bruciato la pianta. L’anthurium è un fiore non troppo delicato, ma non è consigliabile esporlo alla luce diretta dei raggi solari. L’ambiente in cui collocarlo dovrebbe essere mite, sufficientemente caldo ma mai trafitto dai raggi solari.

Se invece le foglie tendono a cadere da sole la pianta ha bisogno di una temperatura più alta. Con queste accortezze l’anthurium crescerà forte e rigoglioso.