Esistono piatti che sono un vero capolavoro culinario e che rapiscono il gusto di tutti a tavola. La pasta al forno è certamente fra questi, sia che si tratta di lasagne che di cannelloni.

Il ripieno di carne o il sugo con la besciamella rappresentano quel qualcosa in più che fa la differenza. Il vantaggio, poi, è anche l’utilizzo di sfoglie o cannelloni secchi già pronti, che di certo velocizzano di molto la preparazione.

Tuttavia, per non preparare sempre i soliti cannelloni con il ragù di carne, ecco una variante con pesce e frutta secca davvero interessanti.

Per prepararli occorreranno questi ingredienti per 2 persone:

6 cannelloni;

un etto di ricotta;

un etto di salmone;

2 zucchine medie;

40 grammi di pistacchi sgusciati ma non tostati;

uno spicchio d’aglio;

olio d’oliva q.b.;

sale e pepe a piacere.

Dimentichiamo i soliti cannelloni al forno perché questo primo piatto veloce e leggero è un’incredibile meraviglia

Si tratta di un vero concentrato di sapori diversi, ma tutti perfettamente amalgamati per conferire leggerezza a questo piatto. Prepararli è davvero semplicissimo, perché bisognerà iniziare lavando le zucchine e tagliandole in piccoli cubetti.

In una padella, scaldare l’olio d’oliva, meglio ancora se extravergine e cuocere le zucchine a fuoco basso. Servirà una cottura dolce per farle leggermente appassire.

Non appena saranno morbide, lasciarle da parte in un contenitore e dedicarsi al resto della preparazione.

Bisognerà tagliare in cubetti anche il salmone e aggiungerlo alle zucchine appena queste saranno diventate più fredde. Questo passaggio eviterà che il pesce possa precuocersi.

Gli ultimi passaggi finali della ricetta

Dimentichiamo i soliti cannelloni al forno, dunque, questa variante si prepara con salmone, zucchine e pesto. Il salmone ha il pregio di rendere gourmet anche un semplice piatto di pasta pronto in appena 10 minuti.

Proprio zucchine e salmone costituiranno il ripieno dei cannelloni, insieme alla ricotta e a un pizzico di sale.

Quindi, bollire dell’acqua in una pentola, salarla e sbollentare all’interno i cannelloni già pronti. Lessarli per 6 o 7 minuti per lasciarli al dente.

Per preparare il pesto di pistacchi, frullare nel mixer la frutta secca, l’olio e l’aglio. Non tritare eccessivamente i pistacchi per lasciare consistenza ai cannelloni.

Non appena i cannelloni saranno più freddi, riempirli con il mix di zucchine, salmone e ricotta e disporli in una teglia ben oliata.

Coprire con il pesto e infornare a 180° C per 5 minuti all’incirca, quanto basta per cuocere il salmone.

