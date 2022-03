Anche se gli esperti continuano a consigliare di limitare il consumo di carne, una bistecca ogni tanto è un piacere a cui molti difficilmente resistono. Per questo, è importante godercelo appieno, senza rischiare di commettere errori in fase di cottura.

Specialmente con il ritorno della bella stagione, si moltiplicheranno le occasioni per una grigliata in giardino. Cuocere la carne può sembrare una cosa semplice, alla portata anche dei meno esperti, invece è una vera e propria arte. È molto semplice, infatti, trascurare alcuni piccoli dettagli, che sono in realtà fondamentali per esprimere al massimo il gusto del piatto. Di seguito vediamo alcuni errori da non commettere assolutamente, se non vogliamo mangiare una bistecca dura come una suola di scarpa.

Carne secca e dura come una suola di scarpa a causa di questi errori banali che molti commettono in cottura

Anche se molti non se l’aspettano, ci vuole davvero poco a rovinare una bella bistecca (sprecando i soldi con cui l’abbiamo acquistata). I fattori a cui far caso sono tanti. Esistono vari modi per cuocere la carne. Bisognerebbe adattare il taglio e la tipologia della carne al metodo di cottura. Ma c’è un errore trasversale, che in moltissimi commettono e che può sempre precludere la riuscita della cottura.

Una cosa a cui pochi carnivori fanno caso è la temperatura della carne. La carne, infatti, specialmente la bistecca, non andrebbe mai cotta da fredda. Spesso, invece, dimenticando di tirarla fuori dal frigo, la prendiamo all’ultimo secondo e la buttiamo sulla griglia incandescente. In questo modo è probabile che s’indurirà, oppure resterà troppo fredda all’interno, benché fuori sembri cotta alla perfezione. Il consiglio è quello di tirare la carne fuori dal frigorifero almeno mezz’ora prima della cottura.

Altri errori in fase di cottura che rendono la carne immangiabile

Ci sono molti altri errori, che commettiamo quotidianamente e che rendono la carne secca e dura come una suola di scarpa. Uno di questi è salare la carne prima di cuocerla, cosa che la indurirà di certo. La carne andrebbe sempre salata dopo la cottura. Stesso discorso vale per l’olio: alcuni ungono la carne anche prima di metterla sulla griglia del barbecue. Ma quando l’olio cade sulla brace produce fumo, che può compromettere la cottura esterna.

Altro errore consiste nella scelta dello strumento sbagliato. È assolutamente controproducente cuocere la carne (specialmente la bistecca) su una padella antiaderente. Se non abbiamo una griglia, preferiamo sempre padelle in ghisa o ferro.

