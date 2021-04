Gli occhi sono da sempre il punto focale del nostro viso. E anche chi non ama truccarsi tende almeno ad applicare un po’ di mascara. Questo perché con solo un filo di mascara si può dare profondità allo sguardo. Infatti, sono tante le persone che scelgono di fare la laminazione alle ciglia. Questo per evitare di truccarsi e struccarsi ogni giorno. Ma comunque curando lo sguardo e avere ciglia sempre impeccabili che danno carattere al viso.

Sguardo profondo e ciglia incurvate con questo metodo facilissimo che possono utilizzare tutti

Ma se non vogliamo spendere soldi per la laminazione, si può ricreare l’effetto a casa. Basterà procurarsi soltanto un piegaciglia e della vaselina. Non serve altro. L’effetto sarà simile a quello della laminazione, anche se la durata non è altrettanto lunga. Ma ripetendolo ogni due o tre giorni, si avranno risultati super efficaci. La vaselina andrà a fare da primer e fissante per le nostre ciglia. Non è pericolosa intorno agli occhi, ma comunque non ci entrerà a contatto. Grazie alla sua composizione crea una sorta di barriera sulle ciglia che evita che si disidratino. E trattenendo più acqua tendono a non spezzarsi. E così si evita che le ciglia cadano prima del loro tempo.

Come bisogna fare?

Prendiamo un piegaciglia. Si può acquistare in tutte le profumerie o negozi beauty. Usarlo è semplicissimo, ma se ci sono dei dubbi basterà cercare qualche tutorial online. Infiliamo pollice e medio nell’impugnatura, con l’indice poggiato al centro. Proprio come se dovessimo usare delle forbici. Tra i gommini facciamo capitare le ciglia, arrivando il più possibile all’attaccatura. E chiudiamo l’impugnatura, facendo un po’ di pressione per qualche secondo. A questo punto prendiamo un po’ di vaselina con l’altro indice e la applichiamo sulle ciglia mentre sono ancora tra i gommini. Lasciamo per qualche altro secondo e poi togliamolo. Ecco qui! Ciglia incurvate che durano più a lungo.

Sguardo profondo e ciglia incurvate con questo metodo facilissimo che possono utilizzare tutti. Ripetendo spesso questo trucco, le ciglia inizieranno a crescere più incurvate. Questo perché avranno il tempo di svilupparsi senza spezzarsi subito. Dopo aver usato questo metodo come primer, è il momento di applicare il mascara. E il nostro sguardo sarà ipnotico. Mi raccomando, prima di acquistare un mascara, controlliamo bene lo scovolino. E compriamo quello più adatto alle nostre ciglia.