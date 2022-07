La lavastoviglie è la salvezza di molte donne e di parecchi single. Evita fastidiose perdite di tempo e consente di accumulare più piatti e pentole nel corso della settimana per poi lavarle tutte insieme. Certo, ricordiamo che è sempre importantissimo sciacquarle bene per dare meno problemi possibili ai filtri, ma, di sicuro, il suo aiuto in cucina è innegabile.

Il risparmio di tempo e fatica, però, ha il suo contraltare nell’elevato consumo, con conseguente pesanti sulla bolletta. Questo, ovviamente, se la usiamo con una certa frequenza e non a pieno carico. Se invece lo facessimo con parsimonia, facendola funzionare solo quando è completa, uniremmo l’utile al dilettevole.

Al termine del suo lavoro, però, ogni tanto, dovremmo pensare alla sua pulizia per evitare cattivi odori e per far sì che possa poi funzionare al meglio. Come spesso accade in queste occasioni siamo di fronte a due alternative. O la soluzione industriale, con detersivi appositi che possiamo trovare nei grandi centri commerciali. O i rimedi naturali, magari, in questo caso, non propriamente della nonna. Questo perché la lavastoviglie è diventata di uso comune nei primi anni Settanta e, soprattutto, nei due decenni successivi.

Non solo per i dolci, ma per pulire la lavastoviglie e renderla brillante utilizziamo questa spezia profumata

L’utilizzo, per esempio, di un’erba aromatica o di una spezia non è raro in casa. Menta e lavanda, soprattutto, sono ottimi igienizzanti e lasciano ovunque un buon profumo. Tuttavia quella che andremo a consigliare oggi è abbastanza sorprendente.

Si tratta di uno dei profumi più intensi e aromatici che potremmo assaporare in cucina. Viene usata principalmente per i dolci. Gli amanti la mettono un po’ ovunque, anche quando, magari, non è prevista nella ricetta. È il connubio ideale con la panna montata. Oltre a essere molto buona è anche veramente ricca di sostanze nutritive. Ottima, per esempio, per preparare tisane depurative, che abbassino il livello di colesterolo.

Stiamo parlando della cannella. La spezia, originaria dello Sri Lanka, che ha una storia millenaria e che oggi ben difficilmente manca nelle nostre case. Come fare, dunque, per utilizzarla per pulire la lavastoviglie? È presto detto. Basta diluirne un paio di cucchiai in acqua, aggiungendone uno di bicarbonato. Creiamo questa soluzione che andremo a spruzzare abbondantemente all’interno della lavastoviglie, cercando di coprire tutti gli spazi.

Quindi procederemo con un lavaggio a vuoto utilizzando il programma con la temperatura più alta. Al termine, grazie alla sua azione igienizzante, avremo eliminato tutte le impurità, donando al nostro elettrodomestico un buonissimo odore.

Non solo per i dolci, ma per pulire e disinfettare la lavastoviglie utilizziamo la cannella. Un procedimento che si può tranquillamente mettere in atto una volta al mese. Una soluzione naturale e sicura che può essere la giusta alternativa all’aceto e ad altri rimedi naturali.

