In questi giorni, gli ultimi ritardatari stanno organizzando le ferie estive. Grazie alla sua forma unica, il nostro Paese ci permette di raggiungere il mare in meno di 3 ore di auto, ovunque ci troviamo. Abbiamo a disposizione un litorale ricchissimo e vario, in cui troviamo spiagge uniche Mondo.

Oggi vogliamo parlare di un lato delle nostre coste ancora poco conosciuto dai turisti. Grazie alla distanza al turismo di massa, offre scorci da favola e luoghi solitari in cui riposarsi. Ecco perché c’è chi dice che non esiste eppure ha prezzi bassissimi questo angolo incontaminato della Penisola.

Un angolo di litorale perfetto per tutti i gusti

Se pensiamo alle destinazioni più turistiche della Penisola, in cui viviamo, ci verranno in mente Rimini, Riccione, Sanremo e Gallipoli. Queste città, ricche di cultura, si sono specializzate nella ricezione del turismo di quantità.

Accanto a queste ambite mete, continuano ad esistere angoli poco battuti e spesso ignorati del tutto dai turisti. Questo è il caso della gran parte della costa molisana, che possiede spiagge lunghissime, sabbiose e un mare pulito e balneabile.

Il Molise è una Regione piccola e relativamente isolata, spesso al centro di battute. Scherzi a parte, si tratta di una meta d’élite, adorata da alcuni turisti stranieri. Ricca di una cultura culinaria e storica, la Regione è perfetta per chi cerca una vacanza tra relax e silenzio.

C’è chi dice che non esiste eppure ha prezzi bassissimi e spiagge da sogno questa Regione

La costa molisana ospita città vive e vivaci come Termoli e Campomarina. Oltre alle città principali, troviamo delle spiagge incredibili, come la Spiaggia di Campomarino, che si trova sulle foci di 2 fiumi. La sabbia dorata non ha nulla da invidiare alla Romagna, ma in questo caso non troveremo distese di ombrelloni e di turisti.

Altra meta imperdibile sono le spiagge, vicino Termoli, di Rio Vivo e Sant’Antonio.

Rio Vivo si trova in una baia ampia e sabbiosa, con un fondale molto basso.

Chi ama lo snorkeling e predilige il fondale limpido e roccioso, può esplorare la meravigliosa Marina di Petacciato. Tra le insenature nella costa, i boschi a picco sul mare, la spiaggia e i tipici trabocchi potremo goderci uno dei mari più belli d’Italia.

Se facessimo un rapido giro sulle principali piattaforme di locazione, noteremo come i prezzi degli affitti brevi, da queste parti, siano inferiori alla media, ma non solo. Anche i ristoranti, in cui gustare la celeberrima cucina molisana, mantengono prezzi bassi e popolari.

