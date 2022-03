La dieta del cavolo non è un insulto. È uno degli ultimi ritrovati della dietologia per perdere peso sfruttando tutte le proprietà di questo ortaggio. I suoi sostenitori affermano che, mangiando zuppa di cavolo sette giorni su sette si possano arrivare a perdere fino a 5 chilogrammi. Si riducono sensibilmente le calorie da assumere quotidianamente sfruttando le qualità della verdura e il peso inevitabilmente scenderà.

Come in tutte le cose, però, c’è anche il rovescio della medaglia. Chi non pensa che questa dieta sia la panacea di tutti i mali afferma che è vero che il peso diminuisce, ma non nella maniera giusta. Ovvero, lo si riduce sotto forma di liquidi, non di grassi. Infatti, è praticamente impossibile scioglierne 4,5 kg in una settimana. Non solo, ciò che si va a perdere, appena la dieta terminerà, si recupererà abbastanza in fretta. Il famoso effetto rebound.

Quindi, seppure sia universalmente riconosciuto che il cavolo faccia bene alla nostra salute per le sostanze che contiene, alimentarsi solo di quello sarebbe inopportuno. Di conseguenza, bisognerebbe stare attenti a non abusarne, mantenendo una dieta equilibrata in cui inserirlo, seguendo sempre le indicazioni di un professionista.

Per bruciare i grassi, per esempio, si può ricorrere a determinati alimenti. Anche in questo caso non bisognerebbe eccedere, tuttavia ci sono dei preparati che aiuterebbero molto a ridurli. Delle bevande che oltre a essere buone a livello di gusto, sono anche ottime per l’organismo. Abbiamo già visto, per esempio, un classico come l’acqua e limone. Semplice, veloce, gustosa e utile.

Altro che dieta del cavolo, bruciamo i grassi in eccesso e asciughiamo la pancia con questa tisana da bere 3 volte al giorno

Oggi vogliamo proporne un’altra con le stesse qualità. Da consumare prima dei pasti, circa mezz’ora avanti, per asciugare la nostra pancia e sciogliere i grassi. Una tisana con effetti benefici per l’organismo, ma non solo. Dissetante e naturale. La combinazione tra il tè verde, lo zenzero e la cannella. Il primo accelererebbe il metabolismo e aiuterebbe a dimagrire, il secondo migliorerebbe la digestione, il terzo ridurrebbe i livelli di colesterolo. Ovviamente, non hanno solo queste proprietà, ma, mettendole insieme, si può produrre un infuso davvero ottimo per bruciare i grassi.

Come farlo è presto detto. Prendiamo una radice di zenzero e una stecca di cannella. Le sminuzziamo bene per poi metterle in un pentolino, che riempiremo con un litro di acqua. Portiamo a ebollizione. Dopodiché lasciamo che la fiamma rimanga accesa ancora cinque minuti. Quando spegniamo, aggiungiamo due cucchiai di tè verde in polvere. Lasciamo in infusione per cinque minuti abbondanti, quindi filtriamo bene il tutto in una bottiglia di vetro.

Potremo decidere di berla sia calda che a temperatura ambiente che fredda. Sarebbe preferibile farlo tre volte al giorno, prima dei pasti. Dunque, altro che dieta del cavolo, bruciamo i grassi con questa bevanda naturale e dissetante che sarebbe bene consumare senza dolcificare. Non perderemo 5 kg in 7 giorni, ma alla lunga, se abbinata a un’alimentazione corretta e al giusto esercizio fisico, avrà effetti benevoli per il nostro corpo.