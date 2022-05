La primavera, con le sue temperature sopra alle medie stagionali, ha invaso le nostre città. C’è voglia di tornare a vivere una vita normale, dopo due anni di Covid. Questo si può osservare nei grandi stadi pieni, nei parchi e nelle spiagge, ma non solo. Ci si trova nelle case per pomeriggi insieme, sia tra famiglie che tra amici. Senza ricorrenze da festeggiare, ma con il semplice gusto di ritrovarsi in buona compagnia.

Pensiamo a quella che può essere la grigliata perfetta in estate, come prepararla, cosa cucinare e come renderla speciale. Dopo, però, dobbiamo anche pensare alla pulizia. Certo, possiamo usare piatti e bicchieri usa e getta, ma qualcosa da lavare rimarrà sempre. Allora, santa sia la lavastoviglie, che ci alleggerisce il lavoro, anche se una sciacquata bisognerà comunque darla. Altrimenti i filtri ne soffrirebbero e così il suo funzionamento, a lungo andare.

Molti pensano che questo elettrodomestico possa ospitare un po’ di tutto. Purtroppo, però, non è così. Sappiamo che i bicchieri in cristallo non dovrebbero essere mai posti al suo interno. Così come le padelle antiaderenti. Questo per non rovinare le loro delicate superfici. Tuttavia, non sono le uniche stoviglie.

Pensiamo al biberon o agli oggetti in legno. Anche in questo caso, è sconsigliato lavarli in questo modo. Sempre per lo stesso motivo, ovvero il rovinarne la superficie. Ci sono, però, oggetti che potrebbero causare l’effetto opposto, cioè andare a compromettere il perfetto funzionamento della lavastoviglie.

Dobbiamo assolutamente evitare di mettere questi 5 oggetti in lavastoviglie e non sono solo bicchieri in cristallo o padelle antiaderenti

I barattoli con etichetta, per esempio. Se queste si dovessero staccare, infatti, potrebbe andare a ostruire il filtro, causando dei problemi all’elettrodomestico. Bisogna cercare di rimuovere l’etichetta o con l’acqua calda o con un altro metodo per le etichette più aggressive. Bicarbonato, olio e aceto sono sempre protagonisti, in questo caso.

È sconsigliato riporre in lavastoviglie anche le pentole in alluminio. In particolare quelle vecchie. Le alte temperature, a contatto con detergenti particolarmente aggressivi, potrebbero macchiarli o annerirli. Stesso discorso possiamo fare per quelle in rame. Sia alluminio che rame sono metalli da trattare con cura. Per questo, potrebbe bastare pulirli con sapone neutro o con una soluzione a base di succo di limone.

Non solo metalli, però. Anche la porcellana è da trattare, se possibile, con ancor più attenzione. In particolare, quelle decorate a mano. Ecco, per queste basterebbe addirittura solamente l’acqua, oltre un uso particolarmente raro, diciamo un paio di volte all’anno.

Infine, anche gli oggetti in pietra ollare dovrebbero essere tenuti lontano dalla lavastoviglie. Il materiale con cui sono costruiti, infatti, è molto poroso. Di conseguenza, potrebbero trattenere anche le sostanze chimiche dei detersivi. Una sciacquata, così come per la porcellana, sarà più che sufficiente per lavarla. Al massimo, si può detergerla con una soluzione di acqua e qualche goccia di limone.

Quindi, dobbiamo assolutamente evitare di mettere questi 5 oggetti all’interno della nostra lavastoviglie. I barattoli con etichetta per non rovinare i filtri, rame, alluminio, porcellane decorate e pietra ollare per non pregiudicare queste delicate superfici.

Lettura consigliata

Basta con aceto o bicarbonato, ecco come pulire in modo naturale la lavastoviglie che puzza ed eliminare anche il calcare