Il transito della Luna nei segni zodiacali è un evento importante, dal punto di vista astrologico, perché significa che arriverà una fortuna sfacciata. Infatti, la settimana di San Valentino ha portato bene ai single del Pesci e del Capricorno, ma anche le coppie ne hanno giovato.

Oltre alla Luna, anche Venere è sempre pronta ad emanare la sua influenza positiva e passionale. Ma è, soprattutto, Giove che regalerà emozioni. Il Pianeta della buona sorte non rimane senza far nulla e, infatti, in questo momento tende la mano al favorito segno del Pesci.

In ogni caso, il transito dei Pianeti in altri segni non è male. Anzi, è il contrario. Infatti, non solo per l’Ariete ma sarà un marzo super fortunato anche per la Bilancia, il Sagittario e lo Scorpione, grazie al transito dei Pianeti e della loro unione.

L’Ariete

Finalmente l’Ariete potrà dormire sonni tranquilli per un po’. Dopo giorni estenuanti e nervosismo alle stelle, quest’ultime trasformeranno la negatività dell’ultimo periodo in carica positiva. Il transito della Luna nel Sagittario e il benevolo Giove ricaricheranno le batterie.

Andrà molto bene sul lavoro. Invece, i primi giorni di marzo non saranno favorevoli sul campo amoroso, perché Venere sarà retrograda. Ma niente paura, sarà solamente una fase breve e passeggera. Più che altro, l’Ariete sarà baciata dalla fortuna, intesa come carica, per affrontare le tensioni degli ultimi giorni.

Non solo per Ariete ma sarà un marzo al top per questi 3 segni zodiacali favoriti dalla congiunzione di Giove, Venere e la Luna

Se ci fosse un’espressione per esprimere ciò che accadrà alla Bilancia, quella sarebbe, sicuramente, “wow”. Il mese di marzo sarà particolarmente favorevole per i Bilancini, sotto tutti i punti di vista. Nel segno, transiterà la bella Venere, e sarà l’unione con Marte a favorire il successo in ambito professionale.

Inoltre, le stelle suggeriscono che questa immensa fortuna si espanderà anche per i successivi mesi, grazie a Giove. Ma anche sull’amore, ci sono ottime notizie. Infatti, gli astri prevedono degli incontri fortunati per i single, ma anche un maggiore consolidamento per le coppie. Per questo motivo, chissà se ci sarà qualche proposta di matrimonio.

Favoritissimo anche il Sagittario, perché la Luna transiterà nel segno a metà marzo. Se, nell’ambito lavorativo, le cose non sono andate come ci si aspettava, invece miglioreranno già dal prossimo mese. Inoltre, una bella Venere sta per arrivare, quindi teniamoci pronti ad avere delle splendide sorprese.

Terminiamo con lo Scorpione, al quale daremo un bel 10. Giove, Venere e Luna in congiunzione, ma vi sono anche Mercurio e Sole benevoli, e che vorremmo di più?

Sarà un marzo davvero stupendo per i nati sotto il segno. Si prevedono progetti e opportunità, nel campo professionale e magari, qualche progressione di carriera. Ma si prevede anche una maggiore consapevolezza del proprio essere, che porterà a prendere decisioni molto importanti, seppur drastiche. Specialmente in amore.

