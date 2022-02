Weekend bollente all’insegna della passione per questi fortunati 3 segni zodiacali e occhio al Capricorno e al Gemelli secondo l’oroscopo

Se questa settimana, iniziata con il giorno di San Valentino, è stata particolarmente travolgente, grazie alla congiunzione tra Venere e Marte, il weekend lo sarà di più. Abbiamo visto, infatti, che alcuni segni potrebbero aver trovato l’amore. Chissà, magari proprio in questo momento ci sarà qualche incontro inaspettato, che sarà l’inizio di una lunga storia d’amore.

Alcuni di questi segni particolarmente fortunati erano il Pesci e il Capricorno. Che dire, il Pesci quest’anno ha una fortuna sfacciata, grazie al generoso Giove. Non a caso, il 2022 è proprio il suo anno, così come per l’oroscopo cinese lo è per questo animale, il quale sarà inondato da fortuna e successo.

Basti pensare che l’oroscopo, per i Cinesi, è davvero importante e coincide con il loro Capodanno, per cui scopriamo se siamo di quel segno. Chi è nato negli anni 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 e, ovviamente, nel 2022, avrà un anno molto fortunato.

Tornando all’oroscopo tradizionale, concentriamoci sul Capricorno. Sembra che, al momento, le cose stiano andando per il verso giusto. È già da un po’ di tempo che i Pianeti tengono d’occhio il Capricorno. E oseremmo dire, finalmente!

Infatti, il Capricorno era uno dei segni particolarmente sfortunati alla fine del 2021. Tuttavia, avevamo già anticipato che l’anno nuovo sarebbe stato migliore. Su questa scia, sarà un weekend bollente all’insegna della passione, e non solo per il Capricorno.

Il primo segno

Ogni volta non vediamo l’ora che arrivi il weekend, per sgomberare la mente e per divertirci con gli amici. Finalmente, sarà un weekend ricco non solo di aperitivi ma anche di passione. Infatti, le stelle suggeriscono che i giorni di venerdì e sabato saranno estremamente fortunati per l’Ariete, il Toro e la Vergine.

L’Ariete ultimamente si è trovato ad affrontare non poche sfide, soprattutto a livello emotivo. Ma è arrivato il momento di rilassarsi e scaricare le tensioni degli ultimi giorni. Secondo l’oroscopo, questo sarà il weekend giusto per togliersi di dosso tutto il nervosismo accumulato.

La voglia di divertimento è tanta e le stelle girano a suo favore. Magari, in qualche locale, l’Ariete potrebbe incontrare la persona giusta, anche solo per una boccata d’aria. L’intesa è vincente proprio con il Capricorno, ma anche con il Gemelli. Effettivamente, questo è il segno che fa per l’Ariete, in questo momento.

Weekend bollente all’insegna della passione per questi fortunati 3 segni zodiacali e occhio al Capricorno e al Gemelli secondo l’oroscopo

Un altro segno che ultimamente ha sofferto è il Toro, ma ci sono ottime notizie. Questo weekend potrebbe rivelarsi fortunato per chi è in cerca dell’anima gemella, ma anche per chi ha solo voglia di divertirsi. Infatti, i Pianeti si sono alleati per emanare tutta l’energia possibile. Occhio al Gemelli e al Capricorno. Chissà se arriverà l’ora del batticuore!

Terminiamo con la Vergine. Che dire, le attenderà un weekend di fuoco. Tra il suo temperamento passionale e la fortuna di questi giorni, ci saranno dei fuochi d’artificio. Infatti, la Vergine si sentirà travolta da una carica pazzesca, per cui non resterà a casa con le mani in mano. Anche in questo caso, buona intesa con il Gemelli e il Capricorno.

