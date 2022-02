Settimana di San Valentino passionale e fortunata per questi 3 segni zodiacali oltre al Pesci e al Capricorno che troveranno l’amore

Mentre la scorsa settimana, al top in classifica vi erano due segni baciati da una fortuna stratosferica grazie a Venere e Marte, altri segni zodiacali erano alle prese con tensioni e discussioni. Si riprenderanno questa nuova settimana?

Chi lo sa, lo scopriremo a breve. Ma una cosa è certa. Questa settimana di San Valentino sarà passionale e fortunata per i nati sotto il segno del Pesci e del Capricorno. Avevamo già anticipato che il 2022 sarebbe stato l’anno fortunato dei Pesciolini, non solo in termini romantici ma anche sul campo professionale.

Questa immensa fortuna è dovuta al transito di Giove nel segno, Pianeta simbolo della prosperità economica e della buona sorte per eccellenza. In aggiunta, questa settimana il Sole abbandonerà l’Acquario per transitare nel Pesci. Più fortuna di così!

Tuttavia, le stelle girano a favore anche del Capricorno che, ultimamente, sta ricevendo tante soddisfazioni. Infatti, già dalla scorsa settimana sembra essere entrato nel mood giusto. Ogni tanto, sorridere ed essere meno cupi porta grossi benefici, vero Capricorni?

Durante questa nuova settimana di febbraio, che inizia il 14, il giorno degli innamorati, e termina il 20, le coppie vivranno momenti davvero indimenticabili. Ma ci saranno buone notizie anche per i single, in cerca dell’anima gemella. Pronti a vivere un San Valentino passionale ed entusiasmante?

La fortuna bacia lo Scorpione, il Cancro e la Vergine

Che settimana magica quella che inizia con San Valentino, perché se Venere e Marte si uniscono, significa solo una cosa: scintille. Lo Scorpione sarà coinvolto da un vortice di emozioni. Questo segno è molto introverso, ma ha una grande sensibilità. Pertanto, arriverà il momento di dichiarare i propri sentimenti. In questo, infatti, i single saranno favoriti e potrebbero trovare l’amore proprio per San Valentino.

Invece, per le coppie che hanno una relazione stabile, la passione arriverà alle stelle grazie alla congiunzione di Venere e Marte. Tra l’altro, non dimentichiamo che lo Scorpione è uno dei segni più bravi sotto le coperte, insieme ad altri due.

Passiamo al Cancro che, come sappiamo, è un segno dedito all’amore verso la famiglia. Invece, nella settimana di San Valentino trasmetterà tutto l’amore verso il partner. Ci voleva questa fortuna, viste le tensioni degli ultimi giorni. A tenere la mano ci sarà Mercurio, altro che retrogrado! Questo significa che potrebbero esserci delle chances anche per i single. Basta solo farsi avanti e tutto andrà come deve andare.

Settimana di San Valentino passionale e fortunata per questi 3 segni zodiacali oltre al Pesci e al Capricorno che troveranno l’amore

Terminiamo con la Vergine, che avrà una fortuna sfacciata anche questa nuova settimana. La Luna in Acquario influenza molto positivamente le giornate dei nati sotto il segno. La passionalità, che contraddistingue la Vergine, sarà ancora più accentuata, specialmente durante il giorno di San Valentino. Per i single, le stelle suggeriscono che potrebbe esserci una buona intesa proprio con i nati sotto il segno dell’Acquario. Per le coppie stabili, invece, si prevedono scintille a gogo. Insomma, si prospetta una bellissima settimana all’insegna del romanticismo.