La crostata di ricotta è uno dei dolci fatti in casa più preparati e desiderati.

Morbida, profumata, golosa è il dolce perfetto per la colazione o la merenda.

Spesso proposta dalle nonne, è un dolce che ha mantenuto in sé tutta la tradizione di cui è composto.

Rimasta abbastanza immune da moderne varianti da nouvelle cuisine, resta un dolce decadente a cui non sappiamo rinunciare.

Solitamente accostata al cioccolato fondente, la ricotta è perfetta per i nostri dolci.

Umida al punto giusto, dolce e cremosa non ci potrebbe essere ingrediente migliore.

Come prepararla

Gli ingredienti base con cui prepariamo una crostata di ricotta umida sono molto semplici. Per la frolla avremo bisogno di:

300 gr di farina;

150 gr di burro;

100 gr di zucchero;

1 uovo;

limone grattuggiato;

1 pizzico di sale;

1 cucchiano di lievito.

Mentre per il ripieno dovremo procurarci:

700 gr di ricotta non centrifugata;

1 uovo grande;

180 gr di zucchero;

5 cucchiai di rum;

cioccolato fondente a pezzi, a gusto.

Per la frolla, mescoliamo in una ciotola la farina con il burro ammorbidito e una volta amalgamato aggiungiamo zucchero, uovo, limone, sale e lievito. Facciamo riposare la frolla in frigorifero per una mezz’ora e nel frattempo passiamo al ripieno.

Mescoliamo la ricotta con lo zucchero, aggiungiamo l’uovo, lo incorporiamo bene e aggiungiamo il rum. Tagliamo la tavoletta di cioccolato a pezzi abbastanza grossolani, stando attendi a non mettere nell’impasto la polvere che si forma.

Riprendiamo la frolla, la stendiamo, buchiamo il fondo con una forchetta e riempiamo con il composto di ricotta. Inforniamo a 180° per circa 50 minuti.

Prepariamo una crostata di ricotta umida e che si conserva solo con questo piccolo accorgimento

Una volta composta la nostra crostata, la cottura è il segreto per ottenere un dolce fuori dagli schemi.

È molto facile infatti che questo tipo di dolce si secchi in cottura, risultando in bocca poco piacevole.

Bisognerà quindi avere un occhio di riguardo al tempo di cottura. Indicativamente per queste quantità 50 minuti è un tempo giusto, ma sarà sempre meglio controllare prima.

Il punto è che dobbiamo togliere la torta dal forno anche se il ripieno non ci sembra cotto.

Non dobbiamo farci tentare dalla paura che la torta non sia cotta quindi lasciarla ancora qualche minuto.

Richieremmo di far evaporare tutta l’acqua presente nella ricotta ed il risultato non sarebbe dei migliori.

Inoltre la crostata si conserverà più soffice più a lungo se evitiamo di allungare i tempi di cottura.

Mani in pasta ed occhio al timer.