L’avocado è un frutto dalle innumerevoli proprietà.

Venuto alla ribalta più che altro nell’ultimo decennio, il consumo che ne facciamo è piuttosto importante.

Ricco di grassi buoni che ci aiutano a mantenerci in salute, saziante e goloso, non possiamo farne più a meno.

Purtroppo il costo di quest’oro verde non è contenuto e la velocità con cui maturano non ci aiuta ad evitare gli sprechi.

Quante volte ci è capitato di aprirne uno, consumarne solo una metà e poi riporre l’altra per utilizzarla in un secondo momento. Il risultato è quasi sempre buona parte della metà conservata che si annerisce e va buttata o che matura troppo in fretta ed è quindi inutilizzabile.

Per questo motivo è bene sapere il metodo di conservazione migliori. Non è l’olio e nemmeno il limone ma un altro l’ingrediente per far sì che il nostro avocado non passi a miglior vita.

Come consumare il frutto

Che sia nelle insalate, sul pane tostato, condito con lo zucchero o con sale e olio. Possiamo scegliere se consumarlo a colazione, a pranzo o a cena ed in ogni caso sarà una scelta azzeccata.

Si accosta perfettamente al dolce o al salato, all’inzio del pasto o alla fine come frutta, ci sono mille modi di prepare e mangiare l’avocado.

Spesso però sono grandi o, dato il loro alto tasso energetico, non vogliamo mangiare l’intero frutto ma ci limitiamo ad una metà.

Cosa fare dunque una volta che ci resta in mano il mezzo avocado per non farlo annerire?

Di sicuro ci sono tanti metodi. Potremmo cospargere la superficie con dell’olio, potremo spruzzarci del limone o decidere di congelarlo. Ovviamente dobbiamo essere consapevoli del fatto che ognuna di queste azioni ha conseguenze anche sul sapore.

Non è l’olio e nemmeno il limone ma è questo il modo perfetto per conservare l’avocado una volta aperto

Possiamo scegliere di conservare il rimanente frutto immergendolo in un contenitore con dell’acqua.

Una volta chiuso, riponiamo il contenitore nel frigorifero e avremo un avocado come appena tagliato quando andremo a riprenderlo.

Il lato positivo è sicuramente quello di non dover sprecare olio, limone o occupare spazio nel congelatore.

Più di tutto però è che l’acqua non lascerà nessun residuo di sapore sul nostro avocado. Per cui non risulterà unto, né troppo aspro, né un po’ molle come quando lo scongeliamo.

Sarà duro, croccante e verde esattamente come appena comprato.

Ora non ci resta che provare per credere, rimarremo strabiliati.