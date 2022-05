Con l’allentamento delle misure anti Covid imposte dal Governo, forse ci stiamo lentamente avviando verso un futuro senza mascherine obbligatorie. Molti, però, non si sentono pronti a lasciarle andare e preferiscono indossarle anche se non sono più obbligati. Dopo due anni di pandemia è più che comprensibile che questo accada. Chissà, potrebbe diventare una vera e propria abitudine, come era già in Giappone, anche negli altri Paesi del Mondo. In Giappone, infatti, i cittadini indossano le mascherine per lo smog e saltuariamente quando sono malati, per evitare di contagiare gli altri.

In ogni caso, con la caduta dell’obbligo delle mascherine FFP2, alcuni potrebbero decidere di tornare a quelle in tessuto. Tanti, infatti, le considerano meno invadenti di quelle chirurgiche.

Sono sicuramente anche più sostenibili a livello economico e ambientale, dal momento che possiamo riutilizzarle. Per farlo, però, è necessario lavarle accuratamente.

Un problema di tempi e di temperature

Generalmente, si tende a lavare la mascherina in lavatrice insieme agli altri vestiti. Questa potrebbe essere un’alternativa pratica, ma dobbiamo comunque rispettare i tempi del ciclo di lavaggio. Di solito questo può durare da un’ora a più di tre ore. Ne consegue che non possiamo avere le mascherine pronte all’uso in breve tempo e non consigliamo neanche di effettuare un lavaggio breve solo per le mascherine. Infatti, oltre a essere uno spreco di energia, avere il cestello così vuoto potrebbe anche danneggiare la lavatrice.

C’è, però, anche un problema di temperatura. I batteri hanno bisogno di temperature piuttosto alte perché vengano eliminati del tutto. È chiaro, però, che non possiamo lavare i nostri vestiti a 90° C, perché finiremmo solo per rovinarli. Fortunatamente, c’è un’alternativa.

Come pulire e igienizzare la mascherina in 5 minuti grazie a un semplice trucco

A volte le soluzioni più impensabili sono anche quelle più scontate. In casa abbiamo già un altro strumento che ci permette di portare l’acqua a temperature molto elevate in pochissimo tempo. Stiamo parlando del bollitore, che può essere sia elettrico che da scaldare sul fornello, ma anche una semplice pentola può fare al caso nostro.

Grazie al bollitore l’acqua viene portata a una temperatura di 100 gradi in circa 5 minuti. Questa, quindi, sarebbe una temperatura sufficiente per eliminare i batteri.

Immergiamo la mascherina direttamente nel bollitore o, se preferiamo, versiamo l’acqua in un contenitore resistente al calore e immergiamoci la mascherina. Lasciamola così per circa 15 minuti e mettiamola ad asciugare. Ecco, dunque, come pulire e igienizzare la mascherina in soli 5 minuti.

