Durante le festività natalizie, ma anche per altre ricorrenze, è d’uso prestare più attenzione alla preparazione di pranzi e cene. Non possono mancare i dolci per appagare i palati di grandi e piccoli. Si possono comprare in pasticceria, presso i supermercati o anche nei panifici. Ci sono quelli industriali e quelli artigianali, per non parlare di ricette legate alla tradizione regionale. Non mancano sulle tavole anche cioccolata e frutta secca, specialmente d’inverno.

Per Natale si consumano di solito pandori e panettoni. Ogni Regione, inoltre, ha dei dolci particolari. Per sorprendere gli ospiti ci sono tante ricette tra cui scegliere, dalle più semplici a quelle più elaborate. Tra tutte, oggi proponiamo un “pane” davvero speciale della tradizione abruzzese.

Non solo panettoni e torrone, per le feste questo morbido dolce abruzzese farà felici grandi e piccini

Il Pan dell’orso è un dolce tipico della cucina abruzzese e ha origine dalla zona di Scanno. Leggenda vuole che alcuni pastori, tanti anni fa, furono aggrediti da un orso che però mangiò soltanto dei pani fatti con miele e mandorle. In ricordo dell’evento si creò il dolce Pan dell’orso.

Ingredienti

6 uova;

80 g di farina di farro (oppure 00);

80 g di fecola;

200 g di zucchero;

50 ml di latte;

150 g di mandorle tritate finemente o farina di mandorle;

20 g di miele;

50 g di burro;

un limone biologico;

una bustina di lievito per dolci;

sale;

100 g di cioccolato fondente.

Preparazione del Pan dell’orso

Separare i tuorli dagli albumi e montare a neve questi ultimi con un pizzico di sale. Sbattere i tuorli con lo zucchero, il miele, il latte e il burro. Poi incorporare le farine, la fecola e, dopo, gli albumi. Amalgamare bene e poi unirvi la buccia grattugiata di un limone e il lievito. Mescolare con attenzione il composto e infine versarlo in una teglia dal fondo possibilmente a cupola o rotonda, imburrata e infarinata. Cuocere a 180 gradi per circa un’ora. Sfornare e far raffreddare. Far riposare il dolce in frigo oppure a temperatura ambiente, se preparato in inverno. Dopo qualche ora o, meglio, il giorno seguente, glassare col cioccolato fondente sciolto a bagnomaria. Dopo che si sarà solidificata la copertura, il Pan dell’orso sarà pronto per essere tagliato e assaggiato.

