Se Leone e Ariete erano i favoriti 2021 attenzione che questo segno passerà il fine anno travolto dalla fortuna. Quindi, si preparino i Lettori di questo segno perché potrebbe essere un Capodanno da urlo. Ma senza andare così in là, vediamo chi potrebbe davvero sparigliare le carte in tavola di qui a poco. Eroico come Giovanna d’Arco e affascinante come Cary Grant ecco il magnifico segno che conquisterà tutto nelle prossime ore. Vedremo perché questo segno si vedrà protagonista avvicinandosi così tanto a questi personaggi del suo stesso segno.

Tutta l’azione e l’energia del Mondo

Potrebbe piacere come no, l’eroina francese che rappresenta lo spirito di libertà transalpino. Quella Giovanna d’Arco, fanciulla e allo stesso tempo guerriera, Santa e allo stesso tempo sanguinaria. Potremmo davvero dire tutto, ma non che mancassero energia e coraggio a questa ragazza, bruciata addirittura sul rogo come strega. Non è la fine che farà assolutamente il Capricorno in queste ore. Ma l’energia, il coraggio e il senso della sfida non mancheranno assolutamente. Tanto da ricordare proprio la paladina francese. Sono attese delle importanti entrate economiche nelle prossime ore per i nati sotto questo segno. Ma attenzione che non si tratta di soldi piovuti dal cielo, ma di investimenti, contratti e collaborazioni delle settimane precedenti. Finalmente delle pratiche chiuse nel cassetto e degli affari momentaneamente fermi, dovrebbero portare delle soddisfazioni economiche.

Eroico come Giovanna d’Arco e affascinante come Cary Grant ecco il magnifico segno che conquisterà tutto nelle prossime ore

Era uno dei sex symbol del cinema internazionale, quel Cary Grant che faceva innamorare tutte le donne del Mondo. All’anagrafe britannica era Archibald Alexander Leach. Uno degli attori preferiti del mago del cinema Alfred Hitchcock, sapeva conquistare il pubblico femminile con il suo sguardo magnetico. Tanto che il famosissimo regista riuscì a dire che Grant “fu l’unico attore chi riuscì ad amare”. Secondo la tradizione letteraria, Ian Fleming, creatore di 007, si ispirò a lui per il personaggio di James Bond. Tutto si può dire tranne che questo autore non abbia avuto una vita amorosa movimentata. Tanto da avere tantissime e bellissime donne e convolare a nozze per ben 5 volte. E il Capricorno delle prossime ore sarà intraprendente, affascinate e magnetico proprio come Grant. Saranno ore emozionanti dove tutto potrà accadere in amore e nell’eros. La passione travolgerà questo segno lasciando un segno indelebile.

Approfondimento

Il 2022 sarà lastricato d’oro per questo segno baciato dalla Fortuna e protetto dalla forza di ben 3 pianeti